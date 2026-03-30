快訊

快下載！10萬組防詐APP「Whoscall進階版」免費領 兌換教學一次看

球場施暴男是「傷害慣犯」 法院認證：態度乖張、行為暴戾

簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

聽新聞
0:00 / 0:00

試吃驚豔秒回購！他狂掃全聯「楊忠憲芭樂」 網揭口感看顏色

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買到楊忠憲芭樂，試吃後相當驚豔，立刻折返門市掃光貨架。 示意圖／ingimage
一名網友買到楊忠憲芭樂，試吃後相當驚豔，立刻折返門市掃光貨架。 示意圖／ingimage

一名網友在臉書社團全聯消費經驗老實說」分享，先前曾在新聞中看過很多人推薦「楊忠憲芭樂」，逛賣場時剛好看到，便買了兩袋回家試吃，沒想到口感讓他大為驚豔，當晚立刻折返門市，一口氣把架上剩餘的六包全數掃光。貼文曝光後迅速引發關注，不少人對這款芭樂的實際口感與品質表現展開討論。

不少網友分享各自購買經驗，有民眾表示曾買到偏軟口感，與預期的清脆感有所落差；也有人認為甜度表現不錯，即使偏軟仍具有風味。另有熟門熟路的消費者指出，挑選方式才是關鍵，若想吃脆口芭樂，建議挑選外皮偏綠、表面較粗糙的果實；若偏好軟甜口感，則可選擇顏色偏白黃、表皮較光滑的品項。

也有網友從產季角度分析，指出目前正值芭樂盛產期，整體品質本就不易出現太大落差，「只要挑得好，台灣芭樂基本上都不差」、「現在芭樂盛產，不好吃也難」。

屏東青農楊忠憲」種植的芭樂日前爆紅，先前在Threads上引發關注，甚至吸引地方首長前往果園探訪拍攝短影音。當時分享指出，其芭樂口感脆甜的關鍵，除了屏東地區日照充足、氣候條件適宜外，也與使用「牛奶發酵肥」進行栽培管理有關，使果肉厚實、籽較細小，提升整體食用品質。

不過由於產量有限，目前多以實體通路為主，網路上若出現不明來源的團購資訊仍需留意。楊忠憲的芭樂爆紅後，成為詐騙集團操作題材，警方呼籲，購買農產品應選擇合法、可信任通路、留意價格是否異常低廉、查證品牌來源與產地資訊、避免透過不明連結或私下交易付款。

水果 屏東 青農 全聯

延伸閱讀

肉體vs精神哪種出軌更痛？11萬人次投票廝殺 結果令人訝異

雞蛋顏色跟營養有關？專家破3大迷思：生吃恐阻礙維生素吸收

台南糖葫蘆1699吃到飽惹議 店家一句「賺太多」再挨轟：提油救火

韓國搭計程車小心！官方發「防詐指南」4招自保 粉專：務必拿收據

相關新聞

試吃驚豔秒回購！他狂掃全聯「楊忠憲芭樂」 網揭口感看顏色

一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享，先前曾在新聞中看過相關報導，逛賣場時剛好看到便買了兩袋回家試吃，沒想到口感表現亮眼，讓他當晚立刻折返門市，一口氣把架上剩餘的六包全數掃光。貼文曝光後迅速引發關注，不少人對這款芭樂的實際口感與品質表現展開討論。

油價狂飆撐不住！他想拿大桶子囤汽油 網嚇：恐爆炸還違法

受到國際局勢影響，近期油價持續攀升，台灣中油28日宣布，自周一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元。一名網友在PTT發文表示，已經開始考慮準備大型容器「囤油」，避免油價續飆，貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

到底多會拖？網競比「拖延症末期」症狀 笑曝：普發1萬還沒領

普發1萬元現金領取期限將至，仍有60萬人未領取。一名網友自嘲拖延，分享自己直到最後才去領，引發廣大網友熱議，各種拖延故事接連曝光。財政部提醒民眾把握最後期限，以免錯失權益。

春酒中6000元被拱請客！他一句話反擊 全場瞬間安靜鳥獸散

一名男子在公司春酒獲得6000元獎金後，卻遭同事要求請客，令他大感困惑。他回嗆「剛剛怎麼沒人要上去？」令現場瞬間安靜，並引發網友熱議。

比上班族還爽！衣服洗標建議「穿1休3」 內行人揭原因

雖然生活日複一日，但有時候也會在日常中找到一些小樂趣。有民眾在threads上分享一段自身經驗，表示在準備清洗衣物時，偶然看到衣服上的洗滌標籤內容，對其中一項說明感到相當疑惑。

日遊客來台必到全聯掃貨 這幾款經典零食曝光網讚：很懂吃

台灣不僅美食小吃誘人，零食種類也相當豐富，許多外國觀光客來台都會挑選在地的零食當伴手禮。有一名專門介紹日本美食、景點的日本部落客透露每次都會到全聯買一些經典餅乾，有冬筍餅、可口奶滋等，讓不少人看了大讚很懂吃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。