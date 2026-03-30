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試吃驚豔秒回購！他狂掃全聯「楊忠憲芭樂」 網揭口感看顏色
一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享，先前曾在新聞中看過很多人推薦「楊忠憲芭樂」，逛賣場時剛好看到，便買了兩袋回家試吃，沒想到口感讓他大為驚豔，當晚立刻折返門市，一口氣把架上剩餘的六包全數掃光。貼文曝光後迅速引發關注，不少人對這款芭樂的實際口感與品質表現展開討論。
不少網友分享各自購買經驗，有民眾表示曾買到偏軟口感，與預期的清脆感有所落差；也有人認為甜度表現不錯，即使偏軟仍具有風味。另有熟門熟路的消費者指出，挑選方式才是關鍵，若想吃脆口芭樂，建議挑選外皮偏綠、表面較粗糙的果實；若偏好軟甜口感，則可選擇顏色偏白黃、表皮較光滑的品項。
也有網友從產季角度分析，指出目前正值芭樂盛產期，整體品質本就不易出現太大落差，「只要挑得好，台灣芭樂基本上都不差」、「現在芭樂盛產，不好吃也難」。
「屏東青農楊忠憲」種植的芭樂日前爆紅，先前在Threads上引發關注，甚至吸引地方首長前往果園探訪拍攝短影音。當時分享指出，其芭樂口感脆甜的關鍵，除了屏東地區日照充足、氣候條件適宜外，也與使用「牛奶發酵肥」進行栽培管理有關，使果肉厚實、籽較細小，提升整體食用品質。
不過由於產量有限，目前多以實體通路為主，網路上若出現不明來源的團購資訊仍需留意。楊忠憲的芭樂爆紅後，成為詐騙集團操作題材，警方呼籲，購買農產品應選擇合法、可信任通路、留意價格是否異常低廉、查證品牌來源與產地資訊、避免透過不明連結或私下交易付款。
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