油價狂飆撐不住！他想拿大桶子囤汽油 網嚇：恐爆炸還違法

受到國際局勢影響，近期油價持續攀升，台灣中油28日宣布，自周一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元。一名網友在PTT發文表示，已經開始考慮準備大型容器「囤油」，避免油價續飆，貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO指出，因機車老舊、耗油量高，幾乎三天就要加一次油，面對油價不斷上漲，感覺荷包真的會撐不住了，「請問可以準備很大桶的桶子，然後去加油站加油嗎？這樣有沒有犯法？」

貼文曝光後，部分網友不建議此做法，「汽油會氧化」、「汽油危險又臭，你要放哪」、「柴油還可以，汽油就別了」、「燃點那麼低，你確定？」；也有人表示，「我今天還真的遇到一個在自助加油裝油」、「以前在加油站打工，還真遇過載油桶來裝的」、「桶裝可以，立體槽裝超過會被罰喔」、「開一台汽車，裝滿油，抽出來給機車用」。

事實上，臉書粉專「全鋒加油卡」曾表示，直接拿空桶到加油站加汽油，不僅會被拒絕服務，更可能違反相關法規。主要原因在於，一般塑膠桶或金屬桶若未具備防靜電設計，加油過程中可能產生火花，引發火災或爆炸；加上汽油揮發性高，若容器密封性不足，也容易造成洩漏或氣體累積，進一步提高事故風險。此外，依相關規定，加油站不得為未經認證的容器加油，違規情況下，業者與消費者都可能面臨法律責任。

該粉專也提醒，若確實有攜帶汽油的需求，應使用通過認證的專用油桶，例如紅色桶身並清楚標示「汽油」或「GASOLINE」，且需具備防靜電、防洩漏與壓力調節等安全設計，同時符合UN、DOT等國際認證標準。這類容器通常可於加油站指定販售區購得，經過安全測試，可降低儲存與運輸風險，確保使用安全。