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到底多會拖？網競比「拖延症末期」症狀 笑曝：普發1萬還沒領
普發1萬元現金領取期限將至，卻仍有60多萬人未領取。對此，一名網友自嘲拖延症發作，直到最後關頭才去領普發一萬。貼文一出，讓不少網友爭相曝光自己到底多會「拖」。
這名網友在社群平台「Threads」表示，想開一個「你的拖延病有多嚴重」的討論串，且率先分享自己的案例，就是自己近期才去領普發一萬元現金，引來不少人分享誇張經驗。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「大學畢業了，才發現大一領到的獎學金支票沒去兌現」、「我們家都還沒領普發1萬」、「出國回來已經過快一週，行李還沒整理完都丟在地上」、「期末作業拖到最後一天才開始做」、「凌晨4:00要出門去機場，我凌晨2:00還在摸，行李箱都沒拿出來」、「看到這篇文才翻到我2023年中的發票500元…忘了領獎，那張發票還躺在我錢包裡」、「突然想起來還沒去填兩個禮拜前收到的勞報單」、「刮刮樂中獎放到過期都還沒去領」。
根據財政部普發現金一萬官網顯示，一般民眾領取截止日期為115年4月30日，若為115年4月1日至115年4月30日國內出生之新生兒，領取截止日期為115年5月22日，財政部也提醒，尚未領取的民眾務必把握時間，以免錯失自身權益。
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