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春酒中6000元被拱請客！他一句話反擊 全場瞬間安靜鳥獸散

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己被主管指派上台玩遊戲，意外抱回6000元獎金，沒想到卻被同事起鬨請客，讓他相當傻眼。示意圖／AI生成
一名網友分享，自己被主管指派上台玩遊戲，意外抱回6000元獎金，沒想到卻被同事起鬨請客，讓他相當傻眼。示意圖／AI生成

公司春酒中獎本是開心事，但後續「請客文化」卻讓人頭痛。一名網友分享，自己被主管指派上台玩遊戲，意外抱回6000元獎金，沒想到卻被同事起鬨請客，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名公社」表示，當天春酒遊戲環節遲遲沒人願意上台，最後由主管點名他參加，沒想到順利拿下第一名，獲得6000元獎金。結果他一下台，同事們立刻圍上來起鬨要他請客，讓他不滿回嗆「剛剛怎麼沒人要上去？」，一句話讓現場瞬間安靜，眾人也隨即散去。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「很多人真的很不要臉」、「這時候就會有人結束後在群組說：他幹嘛那麼生氣？開玩笑不行嗎？有必要那麼認真嗎」、「這種拱要人請客的都是不安好心的人，我也不會順從這種人」、「沒錯！還有人理所當然覺得別人中大獎就一定要拿多少比例出來分，想法真的很畸形」、「喊聲的最大但膽子最小」、「別把自己的善良給了錯的人」、「這是少數我願意贊同的文章」。

事實上，得到一筆意外之財，常常都會被拱請客。本站曾報導，一名網友分享，自己在尾牙上幸運抽中1萬元現金，沒想到事後被同事頻頻追問「怎麼沒請喝飲料？」，讓他相當不解。

對此，就有網友給出實用建議，回應「你說拿去還學貸就好了」、「你跟他說，拿去付罰單付完了」、「直接回答拿去繳費了還差幾千塊，你方便嗎？」、「你就說你有貸款，他們有沒有要幫忙還的？」、「說捐出去了」。

春酒 獎金 遊戲

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