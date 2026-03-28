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比上班族還爽！衣服洗標建議「穿1休3」 內行人揭原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在洗衣服的時候發現一個有趣的洗滌標籤。圖／ingimage
網友在洗衣服的時候發現一個有趣的洗滌標籤。圖／ingimage

雖然生活日複一日，但有時候也會在日常中找到一些小樂趣。有民眾在threads上分享一段自身經驗，表示在準備清洗衣物時，偶然看到衣服上的洗滌標籤內容，對其中一項說明感到相當疑惑。

該民眾指出，標籤上寫著「請注意穿著頻率不宜過高，建議穿著一天後放置2至3天」，讓她一時無法理解這樣的建議，更開玩笑說「這件衣服有沒有理解到它自己是一件衣服啊...上班族都週休二日而已，它還想工作一天休三天？」，直言沒想到衣物會有這樣的使用說明。

貼文曝光後，也引起一些討論，不少網友以輕鬆語氣表示，「只有我覺得這衣服過得有點爽？」、「強烈建議勞工局要參考一下洗衣標章」、「毛衣：妳有想過我在洗衣機打滾一輩子的感受嗎？」、「突然羨慕起衣服」、「原來我的生活連一件衣服都不如⋯」、「懶惰的衣服！！批判」。

但也有人推測真正原因，「太有趣了！應該是怕妳太常穿會摩擦起毛球」、「雖然很好笑，但認真的標籤建議，是不是因為針織可以靜置後，比較能保持它的彈性不會太快鬆垮」、「請讓衣服休息一下啊，這就跟內衣褲一樣，頻繁拉伸會加速纖維的疲勞，導致彈性鬆弛、壽命縮短」。

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