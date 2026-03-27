日遊客來台必到全聯掃貨 這幾款經典零食曝光網讚：很懂吃

台灣不僅美食小吃誘人，零食種類也相當豐富，許多外國觀光客來台都會挑選在地的零食當伴手禮。有一名專門介紹日本美食、景點的日本部落客透露每次都會到全聯買一些經典餅乾，有冬筍餅、可口奶滋等，讓不少人看了大讚很懂吃。

這名日本部落客在Threads分享自己買的零食，有冬筍餅、樂事地瓜片、可口奶滋、卡滋爆米花、方塊酥，他說來台灣每次都會去全聯買這些餅乾來品嘗，當中冬筍餅、地瓜片、方塊酥又是非常在地的口味，也讓他好奇有沒有其他人也喜歡這些零食。

貼文引起熱議，「很會挑，都是台灣人也都會常買的」、「都是經典台灣好吃零食，你真懂吃」、「這個冬筍餅真的好吃！你很懂得買耶」、「冬筍餅是我特別喜歡吃的零食」、「冬筍餅好台，地瓜片可以去買傳統的，更好吃」、「冬筍餅和方塊酥我也很喜歡」、「我家也喜歡這個冬筍餅，會帶幾包回美國」。

還有人推薦其他零食，「還有一個白胡椒餅你可以試試」、「豬耳朵也好吃」、「台南安平的蝦餅、鬼頭刀（魚）的魚酥也很好吃」、「可樂果蠶豆酥」、「只喜歡可口奶滋」。

日本遊客和台灣遊客一樣，出國旅遊也愛逛當地超商，之前就有櫻花妹來台指定要吃一款「ろへろへ（發音近似嘍嘿嘍嘿）」的餅乾，台灣友人一頭霧水，後來才得知是經典零食「ㄋㄟㄋㄟ補給站」，因包裝上的「ㄋㄟㄋㄟ」和日文平假名「ろへろへ」相似，才造成誤會。此外還有日本遊客發現在日本早已經消失的「Pinky薄荷糖」，竟然台灣隨處可見，也勾起不少日本網友的童年回憶。