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點完餐帳單不反蓋很沒禮貌？ 內行點頭曝餐廳禮儀：代表尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名曾在餐飲業打過工的網友透露，如果單據給客人沒蓋起來放桌上，代表沒禮貌，貼文引來不少討論。 示意圖／ingimage
一名曾在餐飲業打過工的網友透露，如果單據給客人沒蓋起來放桌上，代表沒禮貌，貼文引來不少討論。 示意圖／ingimage

到外面吃飯用餐，點完餐後都會看到店員將單據（帳單）反過來放在桌子上，這樣的動作不少人都習以為常。有一名曾在餐飲業打工過的網友表示，以前曾被教育如果不將單據蓋起來，是很不禮貌的行為，讓他很好奇真的是如此嗎？

這名網友在Dcard發文表示，以前打工時曾被店長教育過，幫客人點完餐後，單據要一定要蓋起來放在桌上，不能露出來，不然是很不禮貌的。他認為除了這個原因之外，也可能是怕客人用餐時會把單據弄髒，導致無法辨識查看。不過原PO也好奇大家會介意服務生給單據的時候沒有蓋起來嗎？是否會認為這樣不禮貌？

貼文引起不少討論，多數人對這舉動不太在意，「我從來不在乎這個，東西好吃比較重要」、「不在乎這個，而且桌面有油污的話還會弄溼爛掉」、「從來沒注意過有沒有蓋起來，因為根本無關緊要」、「不在乎耶，別人看到又不會幫我結帳」、「我不在意，別放在我看不到的隙縫害我找不到就好」。

還有網友推測可能的原因，「我覺得這個行為應該是不讓客人點的金額或餐點透露出來，感覺比較像高級餐廳才需要的行為」、「考慮到那桌客人可能是某人請客或是怎樣的，讓金額放在那邊給人看不太好」、「這確實是餐廳的禮儀之一，直接攤開來就像是在跟客人要錢，要你趕緊付帳，蓋起來的意義是告訴客人，『不急著付帳，等等再看，你慢慢來』」。

在餐飲業服務的網友則解釋，「上完餐才會蓋，上菜前都開著，上一道劃一道，有時候看到你菜單開著還會來確認你還有什麼餐沒上」、「蓋起來代表出餐完成」、「以前在餐飲業打工，幾乎都是餐齊才蓋上，也有遇過不蓋的，但對角折不讓金額外露」。

粉專「日本省錢小站」曾發文表示在日本也有同樣情況，主要原因不外乎體貼、商業習慣、服務文化。在日本文化裡，錢或帳單被認為是「私事」或「有點尷尬的東西」，帳單反放是為了給客人心理上的緩衝與尊重，不會讓人覺得被催促「快點付錢」；也有店員在收銀時會把發票或收據反過來遞給顧客，再由顧客自己翻面確認金額，而不是被迫立即對著價格。

餐飲業 打工 帳單

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