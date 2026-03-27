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高雄便當配菜塞滿滿只要80元 網驚：這就是南部物價？

聯合新聞網／ 綜合報導
物價節節上升，對不少外食族來說壓力非常大。示意圖／AI生成
物價節節上升，對不少外食族來說壓力非常大。示意圖／AI生成

物價不斷上漲，對許多人來說非常吃力，外食族更是有感。有一名高雄的網友分享自己買到的便當，配菜塞得滿滿的，一盒只要80元，讓他驚呼「這就是高雄物價嗎？」貼文引起熱議，不少人大讚店家很佛心，還要求原PO能提供店名和地址。

原PO在Threads發文分享自己買到的滷肉飯便當，他說這家便當店在高雄漢神本館旁，一盒只要80元，打開一看除了底部的白飯以外，上面鋪了滿滿的肉片和酸菜，還有一個煎蛋，份量十足，讓他直呼「這就是高雄物價嗎？好扯」。

貼文讓不少人直呼太便宜，「佛心，求店名？」、「好佛心的價格」、「這是假的還是眼睛業障重？為什麼我沒吃過這麼便宜的」、「以前覺得很貴，現在的物價覺得便宜了」、「別說出來啊，現在已經都要排隊了」、「我在左營平均都要140耶」、「這種內容80嫌貴的，是不是過得很慘？」、「不是高雄物價，是店家佛心，請珍惜」。

還有南部人大讚「南部物價真的很便宜」、「高雄很多這種平價便當」、「屏東、台南也有類似的平價便當啊」、「這個位置換過好幾間餐飲，這家是真的超好吃又便宜」。

有鑑於中東戰事導致原油等能源價格飆漲，對國內物價造成上漲壓力，行政院副院長鄭麗君昨（26日）主持「穩定物價小組」第三次臨時會報，鄭麗君在會中指出，民生用天然氣及桶裝瓦斯與外食、餐飲價格息息相關，為擴大穩定民生物價，請中油四月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整，也請經濟部協調國內大廠穩定桶裝瓦斯價格。

便當 物價 鄭麗君 中油 天然氣

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