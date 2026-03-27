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創業好難…餐飲店嘆3月等嘸客人 釣出一票老闆喊苦：慘到深處

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自行創業的餐飲店老闆無奈指出3月的營業額「有點慘淡」。示意圖／ingimage
一名自行創業的餐飲店老闆無奈指出3月的營業額「有點慘淡」。示意圖／ingimage

餐飲業如何留住顧客、增加營業額，是許多老闆煩惱的問題。一名自行創業的餐飲店老闆發文，無奈指出3月的營業額「有點慘淡」，每天準時開店卻總擔心沒客人上門，讓他非常焦慮。此經歷引起許多餐飲老闆的共鳴，也有內行網友給出增加曝光度的建議。

一名販賣日式直火燒肉丼飯的餐飲業者在Threads發文，表示3月份的營業額很淒慘，雖然已經每天準時開店了，但開店後又會常常擔心沒客人上門消費，讓他非常苦惱，連外送也許久不見蹤影，因此非常擔心自己店面的未來，也詢問其他餐飲業老闆：「你們都還好嗎？」

此文一出，許多餐飲業者紛紛分享業績「慘澹」的近況，「3月一直以來都是餐飲業最淡的一個月，不接受反駁」、「3月真的好辛苦，但撐住就是我們的，加上各種漲價各種壓力，真的不是三言兩語可以說得完的」、「自從過年到現在，我的營業額都在0，好慘」、「上個禮拜真的是慘到深處，中午只剩幾百元的營業額」。

也有業者建議可以藉機調養身心，「可以趁機休息一下，身體撐得住才有錢賺，細水長流，一起加油」、「別灰心，就當作這個月半放假讓自己身體好好休息，下個月一定生意興隆」。

另有內行網友提出建議，可以在店內菜單上加上一些豐富的文案，增加客人停留的時間、點餐率也會隨之變高；也可以製作小卡，請客人留下一些好的評論，讓平台將你的餐廳推給其他消費者。另有網友建議轉換成「掃碼點餐」，讓流程變快，客人體驗變好自然願意當回頭客。

根據yes123求職網「勞工創業夢想調查」顯示，曾經創業過、但已經結束經營的人，收掉生意的三大原因分別為「後續資金不足」(56.9%)、「缺乏客源」(53.4%)、「虧損速度超乎預期」(50.9%)，以及「辦公室或店面租金太高」(40.9%)。顯然資金與客源是創業者最頭痛的問題。

餐飲業 創業 老闆

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