結帳像猜謎？店員氣客人1行為「當我會通靈嗎」兩派掀論戰

現在的消費方式多元化，除了付現金之外，越來越多人採用行動支付，不過在結帳前最好提前告知店員要使用支付的方式，以節省寶貴時間。有一名店員發文抱怨，遇到不少客人結帳時都不事先告知付款方式，只會拿著手機在機器前拚命刷，讓他看了非常無言，直呼「當店員會通靈嗎？」

原PO在臉書「匿名公社」寫道，很多年輕人要結帳時都不講要用什麼支付，只會一直把手機往機器湊過去，但店員沒按支付方式，就算客人有再多錢也刷不出來。他說現在的支付方式很多樣化，客人不事先告知的話，店員根本不知道對方到底要刷信用卡、悠遊卡、LINE Pay、Apple Pay還是街口。

原PO不滿許多男女客人不是裝冷酷就是裝內向，還自以為很帥的敲著菜單點餐，但這樣的行為在他眼裡都只沒教養的行為。他呼籲客人們結帳時最好開個金口，事先告知支付方式，不要把店員當作會通靈。

貼文引起各方不同意見論戰，「放在感應式的pos機上一定是刷卡，開螢幕給你掃QR code一定是掃碼支付，看顏色就知道是什麼支付，很難嗎？」、「還好我都會自己講，畢竟我不想浪費自己的時間」、「我老人，只會用現金」、「好險我只用現金支付，電子的也沒有比傳統的安全」、「當客人的直接說就好了，我結帳也都會自己開口要用什麼付費方式啊」。

還有不少從事服務業的網友看了心有戚戚焉，「搞得好像我們會觀落陰一樣」、「還有問他們發票要載具還是印出來，在那邊回好的，是在好X小」、「我覺得最討厭的就是戴口罩安全帽然後講話故意很小聲的」。

行動支付（Mobile Payment）泛指使用手機、智慧型手錶等行動裝置取代實體信用卡或現金進行付款。台灣主要分為「感應式」（如 Apple Pay、Google Pay）與「掃碼式」（如 LINE Pay、街口支付）兩大類，能提供便利、快速且通常享有回饋的消費體驗。