死語復甦了！周杰倫《太陽之子》夢回青春期 「偶爾硬起來」老粉笑瘋

周杰倫睽違4年推出第16張大碟《太陽之子》，不只豪擲億元拍攝主打歌〈太陽之子〉MV，整張專輯充滿周氏風格的曲調和熟悉咬字味道，讓歌迷嗨喊「那個周董回來了」，不過夢回青春時期，也讓歌迷忍不住吐槽他推出一張「2006年會很HITO的專輯」，引發網友熱情回應，充滿死語復甦的趣味。

周杰倫《太陽之子》專輯25日於全球各大音樂平台上架，發行首日便席捲社群，除了歌曲令人驚豔，藏在其間的小彩蛋更在老粉間掀起回憶殺，不過也有粉絲聽後直言「周杰倫推出了一張2006年會很HITO的專輯」，笑稱「太陽之子好適合給K ONE唱」。

發言讓眾人接力笑回「HITO 大！台！柱！」、「聽完很想去燙玉米鬚，也太復古了吧」、「太陽之子超ㄅㄧㄤˋ」、「世界在變，但周杰倫永遠不變」、「聽完準備去壓馬路啦^_^」、「事實就是你把這張專輯全部升2個key，就是那個年代的周杰倫，甚麼年紀唱什麼年紀的音，依然是那個杰倫」、「新專輯可以借我回家嗎？我要把它摳比到我mp3」、「Foxy讓我昨天電腦又中毒了」、「笑死留言都超懷念」、「留言區我竟然全部看得懂」、「這留言區，死語大復甦」。

也有人表示「含滷蛋的杰倫才是我們熟悉的杰倫」，笑稱想〈七月的極光〉時一直聽到「偶爾硬起來」，仔細看歌詞才知道是「Aurora in July」，有網友也反映「大家都在要歌詞」、「中文母語還是要猜歌詞」、「聽不懂在唱什麼，打開歌詞想找現在唱到哪，還是找不到」、「不打開歌詞根本不知道他在唱什麼」。