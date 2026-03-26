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全聯豆苗炒不出「鼎泰豐口感」？網揭4秘訣：要狠心才有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐的炒豆苗是很多饕客的最愛，有網友上網詢問如何用全聯的大豆苗做出像鼎泰豐的口感。大豆苗示意圖。 聯合報系資料照
鼎泰豐的炒豆苗是很多饕客的最愛，有網友上網詢問如何用全聯的大豆苗做出像鼎泰豐的口感。大豆苗示意圖。 聯合報系資料照

不少民眾在家下廚時，經常希望能複製出餐廳等級的料理口感。近日有網友在Threads發文表示，自己在全聯福利中心購買大豆苗回家料理，卻怎麼炒都無法呈現像鼎泰豐那種鮮嫩的口感，引發網友熱議。

原PO提問：「在全聯買了一包大豆苗，炒得不好吃，到底要怎麼才能炒出鼎泰豐的鮮嫩感啊？」貼文曝光後，許多網友紛紛分享「還原名店口感」的經驗與秘訣。

關鍵一：只取最嫩部位「三分之二都要丟」

最多人提到的重點，就是「選材要狠」。不少網友指出，豆苗真正好吃的部分只有最頂端約2至3公分的嫩葉與嫩莖，其餘較老、折不斷的部位都應該捨棄。

有網友直言「一包大概只能用不到1/3」、「至少要2至3包才炒得出一盤」，也有人分享，剛開始捨不得丟，保留太多，結果口感明顯偏硬，後來「狠心挑掉一半以上」才改善。不少人笑稱：「原來不是我不會炒，是我不夠狠。」

關鍵二：先泡水「讓菜活過來」

除了挑選部位，「泡水」也是不少人強調的步驟。有經驗的網友表示，豆苗在運輸與冷藏過程中容易流失水分，若直接下鍋會顯得乾硬，因此建議料理前先泡水30分鐘到1小時，讓蔬菜重新吸水，口感會更脆嫩。

關鍵三：大火快炒、油要夠

在烹調技巧上，多數人認為火候影響極大。網友建議使用「大火快炒」，並適量增加用油，快速翻炒後立即起鍋，避免過熟影響口感。另有人分享，可在起鍋前加入少許酒（如紹興酒）提香，去除豆苗的生味。但也有網友坦言，家用的瓦斯爐火力其實有限，很難完全複製餐廳使用的高溫快炒效果。

關鍵四：食材等級差異也是主因

除了技術面，不少人指出，「食材本身」才是關鍵差距，「以全聯菜的品質，是無法炒出像鼎泰豐的口感的；必須是頂級品質的蔬菜，再從這些蔬菜中去掉最差的部分。跟高麗菜一樣，全聯雖然便宜但品質較差，鼎泰豐的品質是高山特級品，一顆零售至少也要250元以上。」認為一般超市因冷凍鏈與上架時間較長，豆苗的品質自然較難達到同樣水準。

討論中也出現不同聲音。有網友笑稱「這樣看來餐廳一盤賣幾百元，其實用料也不算貴」，有人認為，「要做到完全一樣，幾乎不可能」，不只食材與火力，還包含炒菜的經驗與細節。也有人直言，「能在家做到七、八成就很厲害了」。

鼎泰豐 全聯 泡水

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