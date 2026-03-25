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一看就難吃？他活25年才吃這款「經典泡麵」 全網喊：真的誤會它了

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有網友分享自己活了25年，第一次吃「味王香菇肉羹湯麵」，坦言過去因為包裝看起來不吸引人，始終沒有嘗試。泡麵示意圖。圖／聯合報系資料照片
近期有網友分享自己活了25年，第一次吃「味王香菇肉羹湯麵」，坦言過去因為包裝看起來不吸引人，始終沒有嘗試。泡麵示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著生活節奏加快，不少人習慣以方便的「泡麵」作為代餐選擇，也讓市面產品口味愈趨多元。不過，近期卻有網友意外「重新發現」一款並非新品的經典泡麵，直呼原來這麼好吃，引發大批網友熱烈討論與共鳴。

一名網友在Threads分享，自己活了25年第一次吃「味王香菇肉羹湯麵」，坦言過去因為包裝看起來不吸引人，始終沒有嘗試，直到最近終於入口，才驚覺出乎意料地好吃，甚至幽默表示想找「道歉表」，感嘆錯過多年。貼文曝光後迅速引起關注，也勾起不少人對這款「老字號泡麵」的記憶。

留言區隨即掀起兩派討論，有人認同原PO的驚喜，直言這款產品「其實很好吃，只是被外觀耽誤」，也有人笑稱過去因為外包裝而卻步，「一直以為很難吃」。不過，也有網友點出關鍵，認為口感差異可能來自沖泡方式，「順序不對整碗會走味」，甚至有人半開玩笑地說「做錯直接從天堂掉到地獄」，讓討論更添趣味。

除了口味本身，不少人也分享個人「進階吃法」。有網友提到，碗裝版本配料較豐富，風味更完整；也有人強調調理順序，例如先將湯底煮開、再打入蛋花，最後加入醋提味，能讓整體層次更突出。這類討論也讓原本看似普通的泡麵，多了幾分「料理技巧」的話題性。

關於這款泡麵，甚至有老饕分享所謂「魔王級」吃法。本站曾報導，有網友笑稱只有真正掌握湯頭濃度的人，才能體會這碗麵的精髓。不少老手也指出，關鍵在於「分次攪拌」的技巧，當羹湯的濃稠度與酸香取得平衡時，整體風味甚至不輸現煮料理。這波討論也讓不少人重新關注這款經典泡麵，再度掀起一股「重溫」的熱潮。

泡麵 料理

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