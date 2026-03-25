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台南糖葫蘆1699吃到飽惹議 店家一句「賺太多」再挨轟：提油救火

聯合新聞網／ 綜合報導
台南一間糖葫蘆業者近日推出限時「吃到飽」活動，因收費1699元引發網路高度關注。 示意圖／ingimage
台南一間糖葫蘆業者近日推出限時「吃到飽」活動，因收費1699元引發網路高度關注。 示意圖／ingimage

台南一間糖葫蘆業者近日在Threads宣布推出限時「吃到飽」活動，主打多種水果口味任選，並採預約制、每場限額12人，成人收費1699元，引發網路高度關注。活動消息曝光後，迅速在社群平台發酵，網友焦點多集中在價格是否合理，也有人細算實際食用量能否回本。

不少網友質疑價格過高，認為以一般糖葫蘆單價計算，需食用十多支以上才可能回本，「再怎麼好吃也吃不了那麼多」的聲音不在少數，也有人從健康角度出發，認為高糖攝取不適合作為吃到飽形式。但也有部分網友認為，活動本質屬於限定企劃，本就不需以「划算與否」作為唯一標準，替店家緩頰。

面對爭議延燒，業者近日再度透過Threads發文回應，表示舉辦活動初衷是提供「真的很愛、也很能吃糖葫蘆的人」一個盡情享用的機會，直言「如果吃三四串就飽，拜託不要參加，這樣會讓我們賺太多」，語氣輕鬆甚至帶點調侃，不僅沒有為活動重新定位解釋，反而再掀起網友怒火。

貼文中業者也針對「回本計算」作出回應，指出店內商品價格區間從50元到500元不等，並以高單價品項「烏魚子」、「白草莓」舉例，認為消費者不需吃到大量低價品即可回本，強調活動是一種「體驗」。不僅如此，店家同時反擊網路批評，反問外界是否有必要為價格問題過度指責。

該回應曝光後再度引發反彈，不少網友直言「這回覆真的是提油救火」、「活動口味根本沒有提供烏魚子，被罵翻才說有」、「你乾脆做一個干貝鮑魚龍蝦糖葫蘆，定價1700說吃一根就回本好了」、「坐看一場血淋淋的公關危機」、「這個公關堪比大跳（王ADEN事件）」、「哪個正常爸媽會讓五歲以下小朋友去吃這種糖葫蘆吃到飽」。

吃到飽 小吃 台南

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