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遊台搭公車語言不通 台灣嬤「1暖舉」幫解圍…印度客感動：種族歧視只存在網路

聯合新聞網／ 綜合報導
一位印度遊客分享自己和家人在台搭乘公車時，因語言不通且不熟悉「不找零」規則，受困投幣箱前，沒想到卻意外獲得陌生阿嬤霸氣解圍。外國客旅遊示意圖。圖／AI生成
一位印度遊客分享自己和家人在台搭乘公車時，因語言不通且不熟悉「不找零」規則，受困投幣箱前，沒想到卻意外獲得陌生阿嬤霸氣解圍。外國客旅遊示意圖。圖／AI生成

台灣最美的風景果然是人！一位印度遊客近日在社群平台連番發文盛讚台灣，他分享自己和家人搭乘公車時，因語言不通且不熟悉「不找零」規則，受困投幣箱前，沒想到卻意外獲得陌生阿嬤「霸氣解圍」。他感性表示，這趟旅程徹底打破了他對現實世界中「種族歧視」的既有認知，該暖心故事也引發各國網友共鳴，紛紛大讚台人的溫暖良善。

印度網友夏爾馬（Priyesh Sharma）熱衷於在社群平台X上分享旅程見聞，近期他來台旅遊，不僅發文直呼「台灣是我旅行生涯中見過最有秩序的國家」，更分享了一段在公車上與台灣阿嬤的溫馨互動

夏爾馬描述，當時他們一家四口搭上公車，由於司機不通英語，他也不了解公車具體票價，便直接遞給司機兩張100元台幣鈔票，這讓無法找零的司機一臉困惑，雙方溝通一度陷入僵局。

這時，坐在司機後方的一位台灣阿嬤突然起身，默默掏出幾枚硬幣投入投幣箱，主動幫一家人補足了差額。司機見狀隨即露出笑容，引導夏爾馬將其中一張百元鈔放入箱內，並親切地對他說「OK」，順利化解突發狀況。

事後夏爾馬才了解，當時全家人的車資總計應為120元左右，而台灣公車司機通常不備找零，大多乘客皆使用電子票證，「幸好當時有位好心人，願意為我們這群無助的遊客付錢」。

這段經歷讓他對台灣留下極佳印象，夏爾馬感性呼籲大眾應踏出家鄉，多到世界各地走走，「你會發現人們是美麗的，世界也很美好」。針對外界討論的種族歧視問題，他更有感而發地表示，偏見「大多只存在於網路社群上，現實世界其實截然不同」。

該貼文在X平台引發熱烈迴響，各國網友紛紛盛讚：「台灣是被嚴重低估的好地方」、「這是台灣特有的現象──我不認為全世界都是如此」、「台灣是亞洲最安全、最繁華、最進步的國家，擁有最誠實、最善良的人民，甚至比日本還要好」；也有人幽默對比各地國情，直呼「這就是亞洲，在歐洲，那張百元鈔早被拿走了」、「在印度，司機可能會開價一千」。更有遊客感嘆，曾在機場因提款機僅吐千元鈔無法買票，台灣路人見狀竟直接刷卡，替他買了一張車票。

貼文隨後經臉書社團「割蘿蔔外電譯站」轉載，引發台灣網友共鳴，笑稱：「台灣人只要不握方向盤，大部份都很友善」、「台灣人真的在公共場所很熱情，尤其是看到不方便的人要搭車，都會自主幫忙」。

而針對印度旅遊常見的「坐地起價」現象，社團站長也分享案例，指出今年1月曾有司機在孟買機場坑殺美國遊客，短短400公尺車程，竟被收取18,000盧比（約為新台幣6200元）的費用，對照台灣阿嬤的無私，反差極大。

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