日本旅遊聽得懂日文是什麼感覺？ 過來人曝真相：濾鏡全碎光

不少台灣人喜歡到日本旅遊，但若真的聽得懂日文，感受可能大不同。一名網友好奇，「能聽懂日文是什麼感覺？」，意外釣出大批過來人，分享旅遊真實經驗。

這名網友在社群平台「Threads」表示，如果去日本旅遊時，能聽懂日文是什麼感覺？短短一句話，引起180萬網友觀看。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「可以聽到他們偷歧視外國人的發言」、「上次跟團去日本，領隊說日本人很假，真的是說到心坎裡」、「自由行去過幾次真的覺得日本人都笑笑的，假裝態度很好，但其實可以感覺到他們的惡意」、「結帳完後日本服務員很客氣和你鞠躬行禮，然後來一句『謝謝你的光臨快滾吧』」、「結帳完後日本人店員笑笑地對我們鞠躬，嘴裡卻用日文說『快走吧，礙事的傢伙』，我用日文回『我聽得懂日文』」、「聽懂日語，會發現很多日本人其實很愛嘲笑人，性格差」。

不過，即便如此，台灣人還是相當喜歡到日本旅遊，其中採購、買伴手禮更是不可少的行程之一。本站曾報導，一名網友建議，辦理退稅時，最好在護照裡夾一張紙，方便免稅店員翻頁，不僅可以讓流程快一些，還會讓店員「莫名地愛你、對你超好」。

對此，不少網友也分享自身經驗，指出「用磁吸書籤也可以哦」、「飯店附的髮圈更好用喔」、「我都直接翻好給對方耶」。