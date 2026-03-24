洗衣時間有潛規則？她假日9點半開洗被貼字條 網舉一理由勸別堅持

洗衣服時，洗衣機所發出的噪音容易造成鄰居們的困擾。一名女網友發文，稱她住在學生套房內，固定在周日早上9點半洗衣服，最近卻被不明人士貼紙條，希望她能中午過後再洗，讓她疑惑早上不能洗衣服是否是「潛規則」？對此，網友們普遍認為此時段洗衣很正常，但也有網友覺得為了安全起見，建議找房東或管理員協助處理。

一名女網友在Dcard發文，表示她居住在學生套房，洗衣機位於樓梯之間的公共空間內，社區只規定晚上11點後不能洗衣，因此她都固定在周日早上9點半到10點之間洗衣服，每次洗衣時間不超過30分鐘。然而近期被貼一張字條，上面寫著：「午後洗行不行？周日都這時間」。

原PO表示，看到這張字條讓她非常困惑，她已經沒有在晚上11點後洗衣服了，完全遵守規定，並且早上9點半完全不算早，洗衣機更不在對方房間隔壁，好奇早上不能洗衣是否為住戶間的「潛規則」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，許多網友認為早上9點半洗衣服並無不妥，「早上洗衣服很正常啊，他自己睡比較晚，被吵醒也不關妳的事」、「9點半是合理時間啊，我家外面也差不多8點半就開始施工了，難道我還要去投訴嗎」、「沒違規就繼續洗啊」、「不用配合，這個時間很正常」、「不用理他，也不用做任何回覆，時間內使用本來就沒問題」。

但也有網友建議，為了安全考量，可以將洗衣時間改到中午或下午洗，如果真的沒辦法，就請房東或管理員處理，基於自身安全，「不要自己去跟對方談」，以免發生危險。如果真的無法處理，就建議直接搬出來了。

洗衣機的噪音是許多人的惡夢，如何節省洗衣服的時間呢？專家建議，善用洗衣機上的「快速」或「速洗」程序來洗衣服，因為現在洗衣機技術很進步，即使是最短的洗滌週期，也能將衣物和床單洗得非常乾淨，與其他洗滌程序無異。