快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

洗衣時間有潛規則？她假日9點半開洗被貼字條 網舉一理由勸別堅持

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友固定在周日早上9點半洗衣服，卻被不明人士貼紙條，希望她中午過後再洗。示意圖，非文中當事人。 圖／Ingimage
一名女網友固定在周日早上9點半洗衣服，卻被不明人士貼紙條，希望她中午過後再洗。示意圖，非文中當事人。 圖／Ingimage

洗衣服時，洗衣機所發出的噪音容易造成鄰居們的困擾。一名女網友發文，稱她住在學生套房內，固定在周日早上9點半洗衣服，最近卻被不明人士貼紙條，希望她能中午過後再洗，讓她疑惑早上不能洗衣服是否是「潛規則」？對此，網友們普遍認為此時段洗衣很正常，但也有網友覺得為了安全起見，建議找房東或管理員協助處理。

一名女網友在Dcard發文，表示她居住在學生套房，洗衣機位於樓梯之間的公共空間內，社區只規定晚上11點後不能洗衣，因此她都固定在周日早上9點半到10點之間洗衣服，每次洗衣時間不超過30分鐘。然而近期被貼一張字條，上面寫著：「午後洗行不行？周日都這時間」。

原PO表示，看到這張字條讓她非常困惑，她已經沒有在晚上11點後洗衣服了，完全遵守規定，並且早上9點半完全不算早，洗衣機更不在對方房間隔壁，好奇早上不能洗衣是否為住戶間的「潛規則」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，許多網友認為早上9點半洗衣服並無不妥，「早上洗衣服很正常啊，他自己睡比較晚，被吵醒也不關妳的事」、「9點半是合理時間啊，我家外面也差不多8點半就開始施工了，難道我還要去投訴嗎」、「沒違規就繼續洗啊」、「不用配合，這個時間很正常」、「不用理他，也不用做任何回覆，時間內使用本來就沒問題」。

但也有網友建議，為了安全考量，可以將洗衣時間改到中午或下午洗，如果真的沒辦法，就請房東或管理員處理，基於自身安全，「不要自己去跟對方談」，以免發生危險。如果真的無法處理，就建議直接搬出來了。

洗衣機的噪音是許多人的惡夢，如何節省洗衣服的時間呢？專家建議，善用洗衣機上的「快速」或「速洗」程序來洗衣服，因為現在洗衣機技術很進步，即使是最短的洗滌週期，也能將衣物和床單洗得非常乾淨，與其他洗滌程序無異。

洗衣機 租屋 噪音

延伸閱讀

壽司郎變自習室？妹子點茶碗蒸讀書挨轟 前員工曝下場：列入怪客名單

去日本玩「吃不到青菜」？台人崩潰求救 網推3招神救援

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

吃飯滑手機沒訊號？網抓包餐廳疑裝「遮蔽器」拚翻桌率 NCC解答：已觸法

相關新聞

洗衣時間有潛規則？她假日9點半開洗被貼字條 網舉一理由勸別堅持

洗衣服時，洗衣機所發出的噪音往往會造成鄰居們的困擾。一名女網友發文，稱她住在學生套房內，固定在周日早上9點半洗衣服，最近卻被不明人士貼紙條，希望她能中午過後再洗，讓她質疑早上不能洗衣服是否是「潛規則」，對此，網友們普遍認為此時段洗衣很正常，但也有網友覺得為了安全起見，建議找房東或管理員協助處理。

90元雞胸肉餐廳賣上千！他嘆「外食太盤」兩派戰翻 內行搖頭：好吃不是免費

物價持續上漲，關於外食花費的議題再度在網路上引起討論。一名從事過餐飲業的男網友發文，稱一片雞胸肉成本僅90元、餐 廳竟然賣到1000元，感嘆：「外食真的很盤」，對此，網友們普遍分為兩派論點，一派認為餐廳的確賣太貴了；另一派則指出經營餐廳還需要加上其他成本，且煮的好吃也是廚師的本事，希望民眾尊重專業。

加蛋15元早就習慣了？外食族怒指「1小吃」更誇張：根本賺爛

有網友近日在PTT發文表示，過去吵得沸沸揚揚的「加蛋15元」，現在好像已經變成大家默默接受的日常，討論聲量也明顯少了。他提到，現在不少早餐店加蛋已經漲到20元甚至25元，和以前普遍10元相比差很多，但卻很少再看到有人為此爭論。

去日本玩「吃不到青菜」？台人崩潰求救 網推3招神救援

日本的美食文化雖然令人嚮往，但對於習慣吃青菜的台灣人來說，蔬菜攝取量不足往往成為旅途中的一大痛點。近日，日籍網紅「黑木太太」發文分享，自己外食三天後突然感到「腸道危機」，嚇得半夜跑去超商狂嗑高麗菜絲。貼文一出，瞬間引發台灣網友共鳴，更有網友崩潰求救：「到底在日本旅行怎麼樣可以吃到大量的青菜？」

被台灣人暖哭！澳洲男環島獲路人資助1千元 激動落淚：讓我找回自信

一名來自澳洲的Youtuber布蘭登（Brendan Sutton），近日展開為期22天、約1400公里的機車環島之旅，因在旅程第6天受到台灣人的熱情幫助，讓他在超商感動落淚，相關影片與貼文迅速在Threads爆紅，引發大量關注與討論。

大漲前快加油！律師算「排30分鐘恐倒虧」 一句心聲點醒他：我太淺了

不少民眾習慣在油價調漲前搶先加油，但這樣的行為是否真的划算？受到國際油價走揚影響，台灣中油宣布今（23）日凌晨起調漲油價，汽油每公升上漲1.8元、柴油調漲1.4元，調幅創近兩年半新高，各地加油站也湧現排隊車潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。