90元雞胸肉餐廳賣上千！他嘆「外食太盤」兩派戰翻 內行搖頭：好吃不是免費

物價持續上漲，關於外食花費的議題再度在網路上引起討論。一名從事過餐飲業的男網友發文，稱一片雞胸肉成本僅90元、餐廳竟然賣到1000元，感嘆「外食真的很盤」。對此，網友們普遍分為兩派論點，一派認為餐廳的確賣太貴了；另一派則指出經營餐廳還需要加上其他成本，且煮得好吃也是廚師的本事，希望民眾尊重專業。

一名男網友在Dcard發文，表示他曾經做過餐飲業，在他們店裡，一罐超商販賣25元的鋁罐小可樂他們進貨成本是17元，結果賣給客人的定價是120元；一片雞胸肉的進貨成本是90元，賣給客人1000元。

原PO坦言只算食材成本不公平，但往往看客人花許多錢，吃著去超市或菜市場買到的東西，還以為很「高級」，就會覺得有些傻，並直言現今「外食真的很盤」。

此文一出，有一派網友同意原PO看法，覺得餐廳真的賣太貴了，「就是發現外食很盤，所以後來都乾脆自己煮」、「每次去吃餐廳看到一杯可樂要110元，都點不下去，乾脆喝水就好」、「一塊雞胸肉賣1000元，不管多高檔的餐廳都是不合理」。

但不認同的網友則提其他角度的觀點，指出雞胸肉能賣到1000元的高檔餐廳，無論是裝潢還是服務都跟小吃店規格不同，餐廳成本除了食材外，還要加上店租、瓦斯水電、人事、稅金等費用，且雖然食材不貴，但要把它煮得好吃也是餐廳的本事。他希望網友們都能尊重餐飲業的專業，並呼籲「如果你覺得環境裝潢不夠好，也沒有好吃到你願意付這個錢，那以後就不要去」。

根據yes123求職網「勞工外食房租與通勤花費調查」結果，2025年有七成的外食族認為開銷變多，每月個人「外食」總花費，平均落在8,081元；換算下來，一天約是269元，也就是一餐要花掉90元。顯示在萬物皆漲時代，上班族的外食壓力的確很大。