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加蛋15元早就習慣了？外食族怒指「1小吃」更誇張：根本賺爛

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為加蛋15元已經成常態。小吃店示意圖。圖／AI生成
有網友認為加蛋15元已經成常態。小吃店示意圖。圖／AI生成

有網友近日在PTT發文表示，過去吵得沸沸揚揚的「加蛋15元」，現在好像已經變成大家默默接受的日常，討論聲量也明顯少了。他提到，現在不少早餐店加蛋已經漲到20元甚至25元，和以前普遍10元相比差很多，但卻很少再看到有人為此爭論。

原PO也回憶，當初店家是因為蛋價上漲才調整價格，但現在供應回穩、蛋價沒那麼緊張了，加蛋的價格卻沒有降回來。他認為，其實大家不是付不起這筆錢，而是對「價格回不去」這件事有點在意，直言「不是付不起，是感覺問題」。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友也覺得15元已經偏貴，並指出在油電雙漲、整體物價上升的情況下，加蛋價格可能還會繼續往上，「要吃要快，不然又要漲了」、「準備變30」、「再漲油價，加蛋30」等說法也引發共鳴。

不過也有人替業者緩頰，認為餐飲成本不只原物料，還包含人力、租金等開銷，不能只看蛋價，「時薪都快200了」、「油電雙漲，連便當都變貴」、「一顆蛋進貨加上損耗、瓦斯、人力，成本沒那麼低」。另外也有網友點出，類似情況不只發生在雞蛋，燙青菜價格更誇張，「菜也一樣啊，燙青菜都40以上了，現在菜價超低根本超賺」、「現在高麗菜那麼便宜你有看到水餃降價嗎」。

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