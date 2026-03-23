去日本玩「吃不到青菜」？台人崩潰求救 網推3招神救援

日本的美食文化雖然令人嚮往，但對於習慣吃青菜的台灣人來說，蔬菜攝取量不足往往成為旅途中的一大痛點。近日，日籍網紅「黑木太太」發文分享，自己外食三天後突然感到「腸道危機」，嚇得半夜跑去超商狂嗑高麗菜絲。貼文一出，瞬間引發台灣網友共鳴，更有網友崩潰求救：「到底在日本旅行怎麼樣可以吃到大量的青菜？」

黑木太太在Instagram上無奈表示，日本外食的菜單上幾乎沒有青菜，就連沙拉也是小小一碗，讓她外食第三天就驚覺不妙，趕緊衝去7-11買高麗菜絲「自救」。這番血淚分享讓大批網友心有戚戚焉，紛紛留言：「這根本是我」、「每次去日本旅遊回來，真的可以直接啃整包生菜」、「去日本我便秘都超嚴重」。

而另一名網友也曾在Threads上崩潰發文。她表示，雖然很愛日本料理，但日式餐點的蔬菜通常只有點綴用的兩朵花椰菜或醃漬物；即使點了沙拉，體積大卻沒多少實質份量，而超市的熟食蔬菜又常常加了糖，讓她忍不住哀號：「我到底要怎麼樣可以吃到沒有加糖的大量蔬菜啊啊啊啊！」

面對廣大「蔬菜難民」求救，熱心的台灣網友紛紛貢獻私藏的「日本吃菜攻略」，主要可歸納為以下3大類餐廳： 火鍋、涮涮鍋吃到飽：最多網友推薦此方法，餐廳包括台灣人熟知的「しゃぶ葉（涮乃葉）」、「鍋ぞう」或「溫野菜」。網友強烈建議安排一餐火鍋，因為可以無限夾菜煮熱湯，絕對是旅途中的蔬菜救贖。 中華料理定食：若想吃熱騰騰的炒青菜，可以尋找連鎖的中華料理或定食店，如「日高屋」、「バーミヤン（Bamiyan）」、「やよい軒（彌生軒）」。其中，彌生軒的「肉野菜炒定食」甚至可以客製化少油少鹽，深受網友推崇。 豬排店與長崎強棒麵：許多連鎖炸豬排店（如和幸、勝博殿）都提供「高麗菜絲無限續加」的服務；而長崎名物「強棒麵（ちゃんぽん）」，其特色就是麵上會覆蓋滿滿的炒蔬菜與豆芽菜，適合想大口吃菜的旅客。

若不想花大錢吃餐廳，許多網友也分享利用超商與超市的「微波DIY燙青菜」3秘技：

1.自製熱湯菜：買超商的袋裝高麗菜絲或生菜，搭配一碗需要微波的熱湯（如味噌湯），將生菜直接丟入湯中一起微波，立刻變身甘甜的「燙青菜」。

2.超市買生鮮：去百元商店買可微波的容器或烘焙紙，到超市購買便宜的菠菜、菇類或水菜。洗淨後加點水放入微波爐加熱1至2分鐘，撒點鹽巴就和熱炒青菜相似。

3.冷凍蔬菜：日本超商與超市皆有販售冷凍的菠菜、花椰菜與毛豆，買回飯店沖熱水或微波，既方便又健康。