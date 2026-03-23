快訊

川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

聽新聞
0:00 / 0:00

去日本玩「吃不到青菜」？台人崩潰求救 網推3招神救援

聯合新聞網／ 綜合報導
日本超商與超市皆有販售袋裝的高麗菜絲或綜合生菜，價格便宜，台灣旅客可以透過「嗑生菜」來補充纖維。示意圖／Ingimage
日本超商與超市皆有販售袋裝的高麗菜絲或綜合生菜，價格便宜，台灣旅客可以透過「嗑生菜」來補充纖維。示意圖／Ingimage

日本的美食文化雖然令人嚮往，但對於習慣吃青菜的台灣人來說，蔬菜攝取量不足往往成為旅途中的一大痛點。近日，日籍網紅「黑木太太」發文分享，自己外食三天後突然感到「腸道危機」，嚇得半夜跑去超商狂嗑高麗菜絲。貼文一出，瞬間引發台灣網友共鳴，更有網友崩潰求救：「到底在日本旅行怎麼樣可以吃到大量的青菜？」

黑木太太在Instagram上無奈表示，日本外食的菜單上幾乎沒有青菜，就連沙拉也是小小一碗，讓她外食第三天就驚覺不妙，趕緊衝去7-11買高麗菜絲「自救」。這番血淚分享讓大批網友心有戚戚焉，紛紛留言：「這根本是我」、「每次去日本旅遊回來，真的可以直接啃整包生菜」、「去日本我便秘都超嚴重」。

而另一名網友也曾在Threads上崩潰發文。她表示，雖然很愛日本料理，但日式餐點的蔬菜通常只有點綴用的兩朵花椰菜或醃漬物；即使點了沙拉，體積大卻沒多少實質份量，而超市的熟食蔬菜又常常加了糖，讓她忍不住哀號：「我到底要怎麼樣可以吃到沒有加糖的大量蔬菜啊啊啊啊！」

面對廣大「蔬菜難民」求救，熱心的台灣網友紛紛貢獻私藏的「日本吃菜攻略」，主要可歸納為以下3大類餐廳：

火鍋、涮涮鍋吃到飽：最多網友推薦此方法，餐廳包括台灣人熟知的「しゃぶ葉（涮乃葉）」、「鍋ぞう」或「溫野菜」。網友強烈建議安排一餐火鍋，因為可以無限夾菜煮熱湯，絕對是旅途中的蔬菜救贖。

中華料理定食：若想吃熱騰騰的炒青菜，可以尋找連鎖的中華料理或定食店，如「日高屋」、「バーミヤン（Bamiyan）」、「やよい軒（彌生軒）」。其中，彌生軒的「肉野菜炒定食」甚至可以客製化少油少鹽，深受網友推崇。

豬排店與長崎強棒麵：許多連鎖炸豬排店（如和幸、勝博殿）都提供「高麗菜絲無限續加」的服務；而長崎名物「強棒麵（ちゃんぽん）」，其特色就是麵上會覆蓋滿滿的炒蔬菜與豆芽菜，適合想大口吃菜的旅客。

若不想花大錢吃餐廳，許多網友也分享利用超商與超市的「微波DIY燙青菜」3秘技：

1.自製熱湯菜：買超商的袋裝高麗菜絲或生菜，搭配一碗需要微波的熱湯（如味噌湯），將生菜直接丟入湯中一起微波，立刻變身甘甜的「燙青菜」。

2.超市買生鮮：去百元商店買可微波的容器或烘焙紙，到超市購買便宜的菠菜、菇類或水菜。洗淨後加點水放入微波爐加熱1至2分鐘，撒點鹽巴就和熱炒青菜相似。

3.冷凍蔬菜：日本超商與超市皆有販售冷凍的菠菜、花椰菜與毛豆，買回飯店沖熱水或微波，既方便又健康。

日本 日本料理 超市 日本旅遊 超商 高麗菜 冷凍食品

延伸閱讀

高麗菜生吃更營養？ 營養師揭攝取重點：護胃好幫手

準備飛日本先看！他列「台人常犯5點」 眾人認：道理都懂但會失控

他列6美食小吃破百元「不再平民」 網點名這1類最不能忍

相關新聞

去日本玩「吃不到青菜」？台人崩潰求救 網推3招神救援

日本的美食文化雖然令人嚮往，但對於習慣吃青菜的台灣人來說，蔬菜攝取量不足往往成為旅途中的一大痛點。近日，日籍網紅「黑木太太」發文分享，自己外食三天後突然感到「腸道危機」，嚇得半夜跑去超商狂嗑高麗菜絲。貼文一出，瞬間引發台灣網友共鳴，更有網友崩潰求救：「到底在日本旅行怎麼樣可以吃到大量的青菜？」

被台灣人暖哭！澳洲男環島獲路人資助1千元 激動落淚：讓我找回自信

一名來自澳洲的Youtuber布蘭登（Brendan Sutton），近日展開為期22天、約1400公里的機車環島之旅，因在旅程第6天受到台灣人的熱情幫助，讓他在超商感動落淚，相關影片與貼文迅速在Threads爆紅，引發大量關注與討論。

大漲前快加油！律師算「排30分鐘恐倒虧」 一句心聲點醒他：我太淺了

不少民眾習慣在油價調漲前搶先加油，但這樣的行為是否真的划算？受到國際油價走揚影響，台灣中油宣布今（23）日凌晨起調漲油價，汽油每公升上漲1.8元、柴油調漲1.4元，調幅創近兩年半新高，各地加油站也湧現排隊車潮。

看完TWICE高鐵塞爆！自由座「擠到坐地」 對號乘客怒：根本上不去

南韓女團TWICE昨（22日）在台北大巨蛋舉辦第三場演出，吸引4萬粉絲到場，然而有網友在Threads發文抱怨，疑似因為TWICE演唱會影響，高鐵自由座人潮爆滿，甚至擠到連持對號座的乘客都無法順利上車，引發熱議。

不是怪癖！網傳去埃及旅遊必帶「1文具」 過來人曝光用途：比小費好用

近年來，前往埃及旅遊成為不少台灣旅客的清單之一，不過當地盛行的小費文化，卻也讓部分遊客感到壓力。近期網路上就流傳一種「替代方案」，聲稱只要帶足夠的「原子筆」，就能在當地派上用場，引發熱烈討論。

不滿麥脆雞賣完！男大鬧麥當勞就是要點餐：你們是服務業

顧客並非永遠是對的！ 社交平臺Facebook近日瘋傳「阿叔大鬧台灣麥當勞」影片，指台灣麥當勞有阿叔想買「麥脆雞」，獲女員工告知餐點已經賣完，然而他堅持要點餐，還當著女兒面前「發爛渣（因不滿而發怒）」狂罵女員工，揚言「你們是服務業！」 女員工回嗆他「沒水準」，阿叔怒氣更盛，要求店長處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。