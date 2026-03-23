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被台灣人暖哭！澳洲男環島獲路人資助1千元 激動落淚：讓我找回自信
一名來自澳洲的Youtuber布蘭登（Brendan Sutton），近日展開為期22天、約1400公里的機車環島之旅，因在旅程第6天受到台灣人的熱情幫助，讓他在超商感動落淚，相關影片與貼文迅速在Threads爆紅，引發大量關注與討論。
當天布蘭登因設備電池耗盡，暫時停留在便利商店休息，沒想到接連遇到陌生人的關心與幫助。先是一名男子主動詢問他的狀況，接著又有一位年輕女子直接給予1000元台幣，表示想支持他的旅程。這些毫無保留的善意讓布蘭登當場情緒潰堤，在店內流淚長達一小時。他在貼文中感性寫下：「我從未想過會收到這麼多陌生人的愛與支持，你們讓我重新找回了自信。」
這段真摯的分享在短時間內吸引數十萬人瀏覽、數萬人按讚，留言區湧入滿滿台灣網友的鼓勵與祝福，還有人幽默提醒他「要小心台灣的阿嬤，因為她會一直覺得你沒吃飽」，溫馨又逗趣的互動展現出台灣特有的人情味。
這股暖流甚至吸引前總統蔡英文親自留言，以英文寫下：「Welcome to Taiwan—where you'll feel the genuine warmth of its people.（歡迎來到台灣—在這裡你會感受到人們真誠的溫暖）。」讓這段跨國交流更添意義。
布蘭登表示，過去這一周遇到不少友善的台灣人，每個人都停下來展現無比的熱情與友善來歡迎他，讓他感動地說「我最初獨自一人來到這裡，帶著自己的使命，但現在我擁有了整個台灣，我們一起踏上這段旅程」。
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