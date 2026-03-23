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大漲前快加油！律師算「排30分鐘恐倒虧」 一句心聲點醒他：我太淺了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣中油宣布23日凌晨起調漲油價，調幅創近兩年半新高，引發加油站排隊車潮。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台灣中油宣布23日凌晨起調漲油價，調幅創近兩年半新高，引發加油站排隊車潮。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

不少民眾習慣在油價調漲前搶先加油，但這樣的行為是否真的划算？受到國際油價走揚影響，台灣中油宣布今（23）日凌晨起調漲油價，汽油每公升上漲1.8元、柴油調漲1.4元，調幅創近兩年半新高，各地加油站也湧現排隊車潮。

對此，律師王至德在臉書分享觀察指出，以月薪6萬元推算，日薪約2000元、時薪約250元，若為了加油排隊30分鐘，時間成本約為125元；以加滿45公升計算，約可省下81元，還未計入怠速排隊的油耗成本。換言之，若無法在20分鐘內完成加油，其實可能不划算，甚至是倒虧！

不過，他也提到，自己曾在一個電玩族群中分享這番分析，卻被一名網友一句話點醒。該名網友直言，「其實還有賺到遠離家庭的放鬆時間，簡直是大賺，加油只是藉口，能在車裡面獨處才是重點」，讓王至德笑稱「突破了我的盲腸」，也自嘲自己想得太淺。

中油宣布自23日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，其中，92無鉛汽油調漲後每公升30.7元、95無鉛汽油調漲後每公升32.2元、98無鉛汽油調漲後每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元，創下2023年10月以來新高。

國際油價 中油 油價 汽油 柴油

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