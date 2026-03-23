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看完TWICE高鐵塞爆！自由座「擠到坐地」 對號乘客怒：根本上不去

聯合新聞網／ 綜合報導
疑因TWICE演唱會影響，昨晚高鐵自由座人潮爆滿，連持對號座的乘客都無法順利上車。 聯合報系資料照／記者楊德宜攝影
疑因TWICE演唱會影響，昨晚高鐵自由座人潮爆滿，連持對號座的乘客都無法順利上車。 聯合報系資料照／記者楊德宜攝影

南韓女團TWICE昨（22日）在台北大巨蛋舉辦第三場演出，吸引4萬粉絲到場，有網友在Threads發文抱怨，疑似因為TWICE演唱會影響，高鐵自由座人潮爆滿，甚至擠到連持對號座的乘客都無法順利上車，引發熱議。

原PO發文指出，疑似受演唱會影響，高鐵自由座人潮暴增，甚至擠到後方持對號座的乘客無法順利上車，且該班次為當日最後一班車。他也提到，現場曾有對號座乘客試圖進入車廂，卻遭一名自由座乘客大聲嗆聲「不要擠我」、「不會搭下一班嗎」，讓人相當不滿。

原PO認為，高鐵是否應在尖峰時段建立更明確的上車規範，例如優先讓對號座乘客排隊上車，再安排自由座旅客依序進入，避免所有人同時湧入車廂的混亂情況。他也提醒，若人潮持續失控，身材較嬌小的乘客甚至可能面臨被擠壓的不適與安全風險，長期下來恐釀成意外。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「根本就不該讓買自由座的進對號車廂，已經遇過多次了，到站了他們不會先下車，讓對號座的上車，然後對號座好不容易擠上車了，從車廂門要走到座位，還要一直說借過」、「還有人直接在走道上坐下」、「要大吼『我是對號座』，他們自己會讓出小位置給你過」、「有次我是對號座7廂，後面是自由座8廂。離站鈴聲已經響了，但上車的隊伍沒動，才發現前排全被自由座的擠滿了，我那時超慌張一直喊說『我有票、我要上車』，但完全沒有人要讓」、「我以為自由座就是從10～12上車，居然會有人從對號座車廂上車」。

另外，也有網友說，「建議高鐵重大節日或是活動，可以直接發整車自由座送旅客，商務車廂例外」、「根本就不該讓自由座的去對號座車廂，要開放也要等最後才對，不然就是控管自由座的人數，不過看來高鐵根本沒有想要處理」。

自由座 高鐵 車廂 TWICE

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