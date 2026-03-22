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不是怪癖！網傳去埃及旅遊必帶「1文具」 過來人曝光用途：比小費好用

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文詢問，為何許多人去埃及旅遊時，行李清單都會特別註明「要帶30支以上原子筆」。示意圖/ingimage
有網友發文詢問，為何許多人去埃及旅遊時，行李清單都會特別註明「要帶30支以上原子筆」。示意圖/ingimage

近年來，前往埃及旅遊成為不少台灣旅客的清單之一，不過當地盛行的小費文化，卻也讓部分遊客感到壓力。近期網路上就流傳一種「替代方案」，聲稱只要帶足夠的「原子筆」，就能在當地派上用場，引發熱烈討論。

一名網友在Threads發文詢問，為何許多人去埃及旅遊時，行李清單都會特別註明「要帶30支以上原子筆」，直呼相當困惑，好奇「真的有人知道原因嗎？」這個看似奇特的問題，卻意外釣出大量過來人分享經驗。

不少網友解答，其實原子筆在當地常被當作「另類小費」。有人表示，當地不少服務人員或孩童收到筆會相當開心，「用筆代替小費，有時上廁所都能通融」。也有旅客提到，按壓式、書寫滑順的筆特別受歡迎，甚至有人笑說「送筆比給零錢還好用」。還有網友分享親身經歷，稱曾在速食店遇到店員直接開口索取手中的筆，可見需求確實存在。

至於原因，討論中出現多種說法。有一派認為，部分地區文具取得不易或品質不佳，因此外國旅客攜帶的筆反而成為實用又新奇的小禮物；也有人指出，這其實與文化習慣有關，因為部分亞洲旅客較不習慣頻繁給小費，當地人久而久之便接受以原子筆作為替代。不過，也有網友提醒，在觀光區或城市地帶，仍可能偏好現金，小費文化並未完全被取代。

至於海外旅遊到底需不需要多備小費？本站曾報導，在美國與加拿大，給小費幾乎已成為日常規則，甚至帶有強制性；但也有如日本、中國和南韓等地，並沒有給小費的習慣，甚至會被認為是不禮貌的。因此，出發前先了解目的地的習慣與應對方式，往往能讓旅途更加順利，也避免不必要的誤會。

埃及 小費 原子筆 旅遊

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