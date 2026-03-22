聽新聞
0:00 / 0:00
電商天后赴美開箱「杜拜巧克力蛋糕」 兩地買氣落差跌破眼鏡
知名甜點品牌Lady M近期推出話題新品「杜拜巧克力蛋糕」，在國內引發搶購亂象，甚至有網路代購將原本單片約300元的蛋糕，惡意哄抬至1500元的天價。對此，「電商直播天后」瑪菲司（Mavis）趁著赴美觀賞WBC世界棒球經典賽決賽的空檔，親自前往紐約門市一探究竟，結果兩地的買氣落差讓她跌破眼鏡。
瑪菲司在Instagram上分享，自己特地造訪了發源地美國紐約的Lady M門市，想見識這塊讓台灣人搶破頭的蛋糕。出乎意料的是，現場竟然空無一人，完全不需要排隊，她僅花了短短3秒鐘就順利結帳，還毫不費力地直接包下6片帶走。
據了解，美國當地單片售價為15美元，瑪菲司換算後約合新台幣480元，對比台灣代購喊出的1500元天價，讓她直呼不可思議。她甚至用英文向紐約店員分享了這款蛋糕在台灣掀起的瘋狂亂象，結果店員聽完只是露出淺淺的微笑，似乎無法理解為何一塊蛋糕需要費盡心思搶購。
瑪菲司將戰利品帶回飯店品嚐後，不忘發揮電商天后的幽默本色，開玩笑呼籲大家，與其花1500元去當冤大頭買一塊甜到牙痛的蛋糕，還不如把錢拿去她的電商品牌買保養品比較實在，超真實的反應也讓大批網友全笑翻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。