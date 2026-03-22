電商天后赴美開箱「杜拜巧克力蛋糕」 兩地買氣落差跌破眼鏡

知名甜點品牌Lady M近期推出話題新品「杜拜巧克力蛋糕」，在國內引發搶購亂象，甚至有網路代購將原本單片約300元的蛋糕，惡意哄抬至1500元的天價。對此，「電商直播天后」瑪菲司（Mavis）趁著赴美觀賞WBC世界棒球經典賽決賽的空檔，親自前往紐約門市一探究竟，結果兩地的買氣落差讓她跌破眼鏡。

瑪菲司在Instagram上分享，自己特地造訪了發源地美國紐約的Lady M門市，想見識這塊讓台灣人搶破頭的蛋糕。出乎意料的是，現場竟然空無一人，完全不需要排隊，她僅花了短短3秒鐘就順利結帳，還毫不費力地直接包下6片帶走。

據了解，美國當地單片售價為15美元，瑪菲司換算後約合新台幣480元，對比台灣代購喊出的1500元天價，讓她直呼不可思議。她甚至用英文向紐約店員分享了這款蛋糕在台灣掀起的瘋狂亂象，結果店員聽完只是露出淺淺的微笑，似乎無法理解為何一塊蛋糕需要費盡心思搶購。

瑪菲司將戰利品帶回飯店品嚐後，不忘發揮電商天后的幽默本色，開玩笑呼籲大家，與其花1500元去當冤大頭買一塊甜到牙痛的蛋糕，還不如把錢拿去她的電商品牌買保養品比較實在，超真實的反應也讓大批網友全笑翻。