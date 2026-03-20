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準備飛日本先看！他列「台人常犯5點」 眾人認：道理都懂但會失控

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人到日本旅遊，常會購物買到失心瘋。示意圖/ingimage
許多人到日本旅遊，常會購物買到失心瘋。示意圖/ingimage

日幣貶值，讓許多人忍不住計畫到日本爆買。一名網友提醒即將去日本旅遊的朋友，有5點原則切記遵守，才能守住荷包，文章曝光眾人有感，紛紛表示「道理我們都懂，但是現在不是講道理的時候」。

該名網友在Threads提醒，即將要去日本旅遊的人，務必記得以下5點，包括買東西是免稅不是免費，日幣是貶值不是沒價值，與台灣時差是1小時不是24小時，你是在旅遊不是行軍，以及一天3餐不是一天吃7餐。

文章曝光，網友們紛紛點頭認「超容易失控」，「去日本我都堅持168原則，16小時內吃8頓」、「去日本會自動開啟豬魔模式」、「每次去都帶一堆御守，現在感覺眾神庇護」、「而且最後錢沒換夠、回程皮箱不夠、行李重量也不夠」、「失控了！小汽車75塊一台，買了100台左右」。

也有人跟著勸敗，「買了可以慢慢反省，不買卻只能後悔」、「錢回來再賺就好，體重回來再減就好」、「來都來了都買」、「道理都懂，但這次錯過下次沒機會」、「日幣貶值就是都買」、「每家都買好，不然下次要再來」、「一天沒有7餐，是對不起自己」。

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