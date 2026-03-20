小吃店開發票漲3成？老闆指營業稅暴增12.5倍 網嘆：台灣文化將消失

小吃店如果要開統一發票，勢必會導致餐點價格上漲。一名網友發文，稱他與小吃店老闆討論此議題，老闆說如果真的要開發票，營業稅就會增加12.5倍，店內的菜品必須「漲3成」才能應付。對此，許多網友認為「大不了吃別間連鎖餐廳」，也有人建議自己煮三餐。

日前傳出118年起小吃店須全面開立統一發票，免開發票制度將走入歷史。財政部19日澄清，只要月營業額未達20萬元，就不會有開立統一發票的問題，至於營業額20萬元以上的大眾化消費飲食店，目前仍維持免用統一發票，但設有緩衝期至117年12月31日止，緩衝屆期前，財政部將再通盤審慎評估。

一名網友在PTT發文，表示近期跟某小吃店老闆談到開發票的話題，老闆說原本小吃店核定20萬營業額繳納1%營業稅、不用開統一發票，也就是說無論店家賺多或賺少，就是固定繳2千元就好。

老闆提到，如果真的要全面開統一發票營業稅率5%的話，假如一個月營業額是50萬，5%的稅額就變成2萬5千元，從原本的2千到2萬5千元，「營業稅增加了12.5倍」，此外還要加上2千元記帳費與個人綜合所得稅，只能透過「漲菜品售價3成」來應對額外的稅收。

此文一出，不少網友感嘆若是如此，要改吃連鎖店比較划算，「只好三餐吃八方了」、「不如吃連鎖餐廳」、「不要去吃這種店就好了」、「漲就漲，因此沒人吃就下去吧」、「就漲啊，買不下去自然就倒了」、「漲100%也沒差，反正我不會去買了」、「不要買不要吃，看誰撐得久啊」。

更有網友預言台灣小吃文化會徹底消失，建議三餐都自己煮，可省下不少費用，「台灣的小吃能存在本來就是因為不繳稅才能壓價格，但現在租金跟通膨噴起來，加上政府又要抽稅的話，基本相當於宣告台灣小吃文化即將消失」、「我現在都盡量自己煮，每個月大概省一萬」、「大部分自己煮、偶爾外食才應該是常態」。