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WBC激戰吸引老公目光 人妻注意力全在「球員褲子」…理由曝光網友笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在世界棒球經典賽雖然無緣晉級8強，但拚戰精神仍然感動台灣球迷的心。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊在世界棒球經典賽雖然無緣晉級8強，但拚戰精神仍然感動台灣球迷的心。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽（WBC）已落幕，最終由委內瑞拉擊敗美國拿下總冠軍，雖然中華隊無緣晉級8強，但精采比賽還是牽動台灣球迷的心。有一名人妻表示老公日前專注在看比賽，但她的注意力卻是在球員乾淨的褲子上，好奇他們到底用什麼牌子的洗衣精才能洗得這麼乾淨？貼文笑翻不少人。

這名人妻在Dcard發文表示，日前台日大戰時，老公在家裡專注地看比賽，她雖然在一旁做自己的事，但還是時不時瞄向電視機，只是她在意的不是球員表現或者比分差距，反而很好奇球員的褲子是用什麼洗衣精洗的，為何白色褲子沾上泥巴都可以洗得這麼乾淨，文末還打趣地說「媽媽的心情有人懂嗎？」

貼文引起不少討論，「我也想過這問題」、「只是土而已，對一般的洗衣業者而言非常輕鬆解決，不用太擔心」、「如果褲子髒代表他們一直再盜壘或滑進壘，比賽才好看的啦」、「誰會穿破破爛爛的褲子」。

內行人則解釋，「人家每場比賽都是穿新的好嗎？」、「國際賽事每場都穿新的」、「這種短期賽事都是全新的」、「還是會洗啦，會有好幾件完全一樣的球衣在輪」、「有一個職業叫『裝備經理』，專門管理球員衣服、球隊器具」、「季賽時有交給專業的洗衣店洗！他們有一般我們買不到的特殊清潔藥水」。

對此《LAKEIN SPORTS 萊肯運動網》就分享棒球褲超簡單的清潔方法，當打完球後衣服有明顯汙漬的話，可塗抹一些小蘇打粉，然後放置約30分鐘，最後再用清水和刷子來回刷洗就大功告成了。

經典賽 中華隊

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