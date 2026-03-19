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超商微波不求人！他曝小7微波爐隱藏功能 一票人開眼界：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現超商的微波爐有個小功能，只要將商品條碼對準掃描區掃描，機器就能自動設定加熱時間和功率。示意圖／7-ELEVEN提供
有網友發現超商的微波爐有個小功能，只要將商品條碼對準掃描區掃描，機器就能自動設定加熱時間和功率。示意圖／7-ELEVEN提供

台灣超商的數量非常多，商品種類齊全豐富，尤其鮮食更是外食族的最愛。有一名網友日前發現7-ELEVEN的微波爐有一個從來沒注意到的功能，只要掃瞄商品條碼，微波爐就可以自動設定加熱時間和功率，非常方便，也讓不少人留言表示開了眼界。

原PO在Threads發文表示，日前在超商買了鮮食準備微波，赫然發現微波爐的門打開後，上方有一個小小的「掃描區」，只要將商品的條碼對準掃描，微波爐就會自動設定加熱的程式和秒數，這讓他有種「發現新大陸」的感覺，還笑說自己快要跟不上時代了。

貼文引起不少討論，多數人都是第一次知道有這種功能，「好酷哦，都不知道耶」、「我也第一次知道！跟上時代了」、「看來你還走在我前面，我看了這篇才知道」、「其實我怕在超商微波出糗，都故意帶回家微波」、「看了你的貼文才知道，長知識了」、「沒用過這功能但有聽說過，很方便」、「長知識，但是我通常看到數字直接按比較快」。

但也有網友覺得不太好用，「這超難用，上次拿出來的時候就不小心嗶到，還得把它按掉」、「原來是打開時才看得到，之前一直找都不知道哪裡可以掃描」、「照它的秒數常常不夠熱，要多按」。

其實這項功能在2024就已經在網路上掀起討論，當時也是很多人都不清楚有這項功能，直到如今，多數消費者還是不知道超商的微波爐可以這樣使用。據《Nownews》報導，在2020年疫情期間，7-ELEVEN為了減少接觸與保持社交距離，推出升級版的「掃描式微波爐2.0」。新機型內建QR Code掃描功能，只要將產品包裝的條碼對準掃描，機器就可以自動設定加熱時間與功率。

微波爐 超商

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