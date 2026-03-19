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勝過日本！印度客讚台灣「最有秩序國家」 網酸：別開車上路

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台北捷運乘客排隊等候上車情形。 聯合報系資料照
圖為台北捷運乘客排隊等候上車情形。 聯合報系資料照

一名近期來台灣旅行的印度旅客在X分享心得，他拍下在台北捷運旅客在擁擠的人潮中仍保持上下車的良好秩序情形，盛讚台灣是旅行生涯中，見過最有秩序的國家。該則貼文吸引逾兩百多萬網友觀看，更有超過3.2萬人按讚，不過大批網友仍不忘在留言區寫下台灣另一令人頭痛的交通問題。

印度遊客夏爾馬（Priyesh Sharma）發文道：「我可沒開玩笑，台灣是我旅行生涯中見過的最有秩序的國家。」透露自己來台旅行頻繁搭乘大眾交通工具，儘管車站內人山人海，就像印度新德里的商業、觀光與交通樞紐拉吉夫廣場（Rajiv Chowk）一樣擁擠，「但人們都心安理得，沒有一個人插隊。零推擠，零！」、「從扶梯到地鐵，沒有一個人插隊！」

夏爾馬認為，台北捷運乘客有禮地耐心排隊、上下車依序等候排隊上車的情景，讓他覺得「這簡直是紀律的典範」。他提到自己曾赴日本旅遊，但覺得台灣在這方面勝過日本。在這樣的文化震撼下，夏爾馬有感而發地說：「這種秩序井然的環境讓人心情舒暢。沒什麼能破壞你的好心情，可以把時間和精力投入在真正重要的事情上，而非糾結於通勤中的問題或爭吵。」

貼文曝光後，吸引大量網友留言討論。有台灣網友表示認同，指出多數民眾對排隊文化相當重視，「插隊會被白眼」，認為秩序確實是台灣公共運輸的一大優點。

不過，也有不少人提出不同看法。有網友指出，良好秩序多半集中在捷運與高鐵等大眾運輸系統，一旦回到一般道路，「開車像在比快，就像飆車一樣」。還有旅居台灣20年的外國網友留言：「請不要在路上開車，即使是騎自行車也不行。台灣司機有路怒症，而且很魯莽，相信我。」

對此，也有日本網友解釋：「在日本，我們不使用上下車分隔繩，也沒有車站工作人員引導乘客。人們會自覺地讓路，為下車的人騰出空間，只有在所有人都下車後，才會開始上車。這一切都是基於相互禮貌和自律！」

台北捷運 路怒症 印度 日本

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