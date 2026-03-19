吃Buffet還有人會偷打包？ 一票人點頭曝案例：很可悲

台灣人愛吃吃到飽，只要付一次的錢就可以不停享用餐廳裡各種美食，但難免因此出現許多貪小便宜的人。有網友轉貼網路上其他人的貼文，文中寫道有個阿伯到吃到飽餐廳偷偷打包食物回家，這讓他回想起小時候也看過長輩做過類似的事，直言店員制不制止似乎都很為難。

原PO在PTT以「在Buffet偷打包的人」為題發文，他日前在其他社群平台看到有人去饗食天堂吃飯，卻發現一名60幾歲的阿伯在偷偷打包食材，有豬腳、魷魚、生魚片等等，手法相當熟練。文章寫到很好奇店員如果發現是否會睜一隻眼、閉一隻眼，還是會制止阿伯？

貼文也讓原PO看了很有感觸，他回想小時候出國在飯店吃早餐時，也看到大人偷偷把食物、水果裝到包包裡。隨著台灣日益富裕，這樣貪小便宜的人也變少了，但他看到這篇文章後，也表示如果店員直接制止，可能場面不好看，但不出聲又會讓這種人佔便宜，也是蠻兩難的局面。

貼文引起熱議，不少人認為現在貪小便宜的人還是大有人在，「這種人現在還是有，但就是標準老害，連手足子女都在貪的」、「看到貪小便宜的人覺得很可悲」、「我以為這是常態欸，每次吃吃到飽都有啊」、「帶回家也不新鮮大部分也是丟掉」、「看到這麼乞丐的行為都會覺得蠻可憐的」。

還有網友分享其他類似例子，「曾經在鼎泰豐看到老人把牙籤全部拿走，她女兒一臉超乾尷尬一直說別這樣」、「我看過老阿姨去吃到飽，外帶布丁好幾盒藏在包包」、「之前吃錢都，看到有人內用，然後自備大概兩公升那種大水壺要去裝紅茶，直接被店員制止」、「Costco也有老人挖蒜頭袋裡的蒜頭帶走啊」。

也有人提醒寧願當作沒看到，也不要自惹麻煩，「以前在烤肉店上班，會制止但繼續包，我會假裝失明」、「當沒看到，是當服務生不是糾察隊」、「像這樣的人就是為了佔便宜，店員都沒說話，就只能這樣，期許自己不要成為這樣的人就好」、「店員沒阻止就當沒看到，免得公親變事主」。

《女子漾》就曾分享兩性作家的文章，內容分析男女若出現4種現象，就代表越來越有「阿伯」、「大嬸」的行為了，例如不注重外在、愛碎念等，當中還有一項就是「愛打包」，不論是參加喜宴或者吃Buffet，都會看到他們將食物打包或塞進包包裡帶回家。