有錢不能花？國旅卡限制讓她超崩潰 過來人推薦用途：很好花

一名擁有公務員身分的女網友透露自己每年都只用國旅卡（國民旅遊卡）來買餐券，但日前她想買家具，卻發現品牌不是國旅卡的特約商店，找其他經銷商卻又比較貴，讓她直呼「想用國旅卡怎麼那麼困難？」

這名女網友在Dcard發文表示，因為自己沒什麼物慾，不知道要用國旅卡買什麼東西，因此每一年都只買餐券，不過今年想要添購家具，而且有自己喜愛的品牌，沒想到卻發現品牌不是國旅卡合作的特約商店。原PO不甘心地去看了其他經銷商有沒有賣，雖然有看到，但金額卻比品牌官方的還要貴。

原PO不解為何當要用國旅卡買真正需要的東西時會這麼困難，「促進消費和旅遊，從公務員開刀的痛苦，我算是深刻體會到了」。

貼文一出，不少過來人給予各種建議，「建議版大可以上國旅卡特約商店找尋，可以發現可以刷國旅卡的店真的很多」、「自從改成領現後舒服多了，以前還把八千直接送國家」、「出去玩啊，8000元旅遊額度我都拿去住比較高級的飯店一泊三食、高鐵+住宿，另外8000元去大潤發家樂福一下就用光了」、「當作額外賺到就好，稍微貴一點也是賺啊，不然就是買餐券請家人吃吃飯也不賴，聊勝於無」。

還有網友認為搭交通工具、加油最好用，「搭高鐵好用好花」、「買高鐵跟火車票呀，其實沒那麼嚴重」、「量販店、藥妝店，比如之前大潤發、屈臣氏可以核銷，再來就是大眾運輸工具、加油這些例行的」、「我的自由額度都直接all in中油捷利卡」、「可以搭計程車啊」、「我觀光都拿來坐台灣大車隊，除了app叫車，若是在馬路上招手叫車也可以，下車前再跟司機說掃QR code付款也可」。

國民旅遊卡（簡稱國旅卡）是政府發給公務人員，用於請領「強制休假補助費」的專用信用卡，旨在鼓勵公務員休假並促進國內觀光消費。持卡人需在特約商店消費，每年最高可領16000元補助，其中8000元須用於觀光旅遊，另8000元可自由運用（但非八大行業）。