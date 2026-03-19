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有錢不能花？國旅卡限制讓她超崩潰 過來人推薦用途：很好花

聯合新聞網／ 綜合報導
國民旅遊卡（簡稱國旅卡）是政府發給公務人員，用於請領「強制休假補助費」的專用信用卡，每年最高可領16000元補助。 圖／聯合報系資料照片
國民旅遊卡（簡稱國旅卡）是政府發給公務人員，用於請領「強制休假補助費」的專用信用卡，每年最高可領16000元補助。 圖／聯合報系資料照片

一名擁有公務員身分的女網友透露自己每年都只用國旅卡國民旅遊卡）來買餐券，但日前她想買家具，卻發現品牌不是國旅卡的特約商店，找其他經銷商卻又比較貴，讓她直呼「想用國旅卡怎麼那麼困難？」

這名女網友在Dcard發文表示，因為自己沒什麼物慾，不知道要用國旅卡買什麼東西，因此每一年都只買餐券，不過今年想要添購家具，而且有自己喜愛的品牌，沒想到卻發現品牌不是國旅卡合作的特約商店。原PO不甘心地去看了其他經銷商有沒有賣，雖然有看到，但金額卻比品牌官方的還要貴。

原PO不解為何當要用國旅卡買真正需要的東西時會這麼困難，「促進消費和旅遊，從公務員開刀的痛苦，我算是深刻體會到了」。

貼文一出，不少過來人給予各種建議，「建議版大可以上國旅卡特約商店找尋，可以發現可以刷國旅卡的店真的很多」、「自從改成領現後舒服多了，以前還把八千直接送國家」、「出去玩啊，8000元旅遊額度我都拿去住比較高級的飯店一泊三食、高鐵+住宿，另外8000元去大潤發家樂福一下就用光了」、「當作額外賺到就好，稍微貴一點也是賺啊，不然就是買餐券請家人吃吃飯也不賴，聊勝於無」。

還有網友認為搭交通工具、加油最好用，「搭高鐵好用好花」、「買高鐵跟火車票呀，其實沒那麼嚴重」、「量販店、藥妝店，比如之前大潤發、屈臣氏可以核銷，再來就是大眾運輸工具、加油這些例行的」、「我的自由額度都直接all in中油捷利卡」、「可以搭計程車啊」、「我觀光都拿來坐台灣大車隊，除了app叫車，若是在馬路上招手叫車也可以，下車前再跟司機說掃QR code付款也可」。

國民旅遊卡（簡稱國旅卡）是政府發給公務人員，用於請領「強制休假補助費」的專用信用卡，旨在鼓勵公務員休假並促進國內觀光消費。持卡人需在特約商店消費，每年最高可領16000元補助，其中8000元須用於觀光旅遊，另8000元可自由運用（但非八大行業）。

國民旅遊卡 公務員 國旅卡

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