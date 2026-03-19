衛生棉放三樓！生理期女見樓梯快哭了 眾人喊話藥妝店：貼心才能雙贏

女性生理期時身體相對虛弱，有些人甚至會寸步難行。一名網友發文，對於連鎖藥妝店把女性生理用品擺放在三樓，讓處於生理期、需要買用品的女性必須爬樓梯才能購買，感到非常不便。對此，不少網友也認為藥妝店不夠貼心，應該要把部分相關用品擺在一樓門口，以便急需的人迅速購買。

一名網友在Threads發文，貼出一張藥妝店樓梯的照片。從貼在樓梯上的標示能得知，三樓是男性專區和販售女性生理用品，原PO認為正處生理期的女性來說，還需要上下三樓才能購買，實在有苦難言，不禁貼出3個哭臉的表情符號。

此文一出，有網友認為這是很好的議題，因為藥妝店大多是賺女性的錢，建議店家可以把一些衛生棉放在一樓門口，方便有需求的女性消費者購買，大家也會覺得這種企業非常貼心；還有網友指出，讓女性更為方便取得衛生棉，是雙贏的策略。

不過也有網友提到隱私性的問題，甚至認為把生理物品放在一樓門口並不妥當，「每一個決策的背後都有一段荒謬的客訴，比如生理用品放在各種性別都能進出的一樓，會被客訴放一樓是不尊重女性」、「衛生棉全部放店門口能看嗎？而且那種東西平常就該是家裡的常備品吧」。

另有網友認為藥妝店不可能調整，因為公司行銷策略就是為了讓客人逛整間店、買更多東西，才將生理用品放在三樓的，一樓放的東西都是利潤高的物品，如果真的急用，「建議去超商購買」。

女性生理期如有輕度經痛困擾，營養師黃雅鈺建議，可以補充以下營養素：