衛生棉放三樓！生理期女見樓梯快哭了 眾人喊話藥妝店：貼心才能雙贏
女性生理期時身體相對虛弱，有些人甚至會寸步難行。一名網友發文，對於連鎖藥妝店把女性生理用品擺放在三樓，讓處於生理期、需要買用品的女性必須爬樓梯才能購買，感到非常不便。對此，不少網友也認為藥妝店不夠貼心，應該要把部分相關用品擺在一樓門口，以便急需的人迅速購買。
一名網友在Threads發文，貼出一張藥妝店樓梯的照片。從貼在樓梯上的標示能得知，三樓是男性專區和販售女性生理用品，原PO認為正處生理期的女性來說，還需要上下三樓才能購買，實在有苦難言，不禁貼出3個哭臉的表情符號。
此文一出，有網友認為這是很好的議題，因為藥妝店大多是賺女性的錢，建議店家可以把一些衛生棉放在一樓門口，方便有需求的女性消費者購買，大家也會覺得這種企業非常貼心；還有網友指出，讓女性更為方便取得衛生棉，是雙贏的策略。
不過也有網友提到隱私性的問題，甚至認為把生理物品放在一樓門口並不妥當，「每一個決策的背後都有一段荒謬的客訴，比如生理用品放在各種性別都能進出的一樓，會被客訴放一樓是不尊重女性」、「衛生棉全部放店門口能看嗎？而且那種東西平常就該是家裡的常備品吧」。
另有網友認為藥妝店不可能調整，因為公司行銷策略就是為了讓客人逛整間店、買更多東西，才將生理用品放在三樓的，一樓放的東西都是利潤高的物品，如果真的急用，「建議去超商購買」。
女性生理期如有輕度經痛困擾，營養師黃雅鈺建議，可以補充以下營養素：
▸維生素B群：維生素B1、B6有助於神經肌肉的放鬆，改善經前症候群。
▸鈣、鎂：幫助精神放鬆、肌肉放鬆及改善經期情緒，建議可由乳品或乳製品、傳統豆腐、豆乾、深綠色蔬菜等攝取豐富鈣質，並從全穀類、魚類、堅果種子、深綠色蔬菜及香蕉等食物，攝取礦物質鎂。
▸維生素D：可幫助鈣質吸收，例如：乳製品、酪梨、全穀類、乾香菇等含維生素D豐富的食物。
▸鋅：輔助體內正常代謝及改善皮膚及黏膜健康：建議可由肉類、內臟類（適量）、海鮮、牡蠣、堅果等食物攝取。
▸Omega-3：具有抗發炎功效，也有學者認為可減少導致經痛的前列腺素生成，而改善經痛，可從鯖魚、鮭魚、秋刀魚等魚類攝取，或是從堅果種子、亞麻仁油、魚油保健品攝取好的油脂。
▸鐵質：可補充經期時鐵質流失，例如： 紅肉、豬血、蛋、堅果等含鐵質食物。
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