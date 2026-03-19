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護照過期卡關只能目送親友搭機 過來人2方式急救：最快1天拿到

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅行前，最好先檢查護照是否過期，以免讓行程大亂。示意圖／AI生成
出國旅行前，最好先檢查護照是否過期，以免讓行程大亂。示意圖／AI生成

出國旅行除了規劃行程、準備行李之外，檢查護照是否過期絕對不能疏忽。有一名網友要和家人、朋友出國旅遊，沒想到到了機場才發現自己的護照過期，只能眼睜睜看著親友們先上飛機出發，讓他非常懊惱。

這名網友在Dcard發文表示，日前準備要和家人及朋友到日本遊玩，到了機場櫃檯準備辦理出境時卻被擋下來，原來是自己的護照過期卻不自知，無奈最後只能目送親友先行上飛機離開，自己再趕緊到外交部補辦。原PO懊惱地求助大家，是否有什麼辦法可以快速地辦好護照？

貼文引起熱議，有人建議到外交部領事事務局辦理急件，急件換新隔天就能領到護照，若是遺失急件就要等兩天，費用是2200元；也有不少網友表示可以在機場補辦，不過這個方法僅受理緊急人道急難情況護照申辦，或護照效期不足6個月急需於12小時內出國並有已開票之班機訂位紀錄者之換照申請，需事先預約。

據外交部領事事務局官網指出，一般申請新照及換發，於受理後10個工作天（不含例假日）領取，未滿14歲費用900元，14歲以上1300元；若要提前領照，就要加收速件處理費，未滿14歲1800元，14歲以上2200元，最快1個工作天後領取。

外交部 護照 日本 出國旅行

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