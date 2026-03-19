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跟團遊日遇「軍事管理」導遊！團員壓力大到吃不下 網一面倒讚：這是基本

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去北海道旅遊時導遊採取「軍事化管理」，嚴格要求團員不許遲到。示意圖／ingimage
一名網友去北海道旅遊時導遊採取「軍事化管理」，嚴格要求團員不許遲到。示意圖／ingimage

自由行跟團各有優缺點，你更偏好哪一種旅遊方式呢？一名網友發文，透露他和老婆去日本北海道旅遊時，導遊採取「軍事化管理」，嚴格要求團員不許遲到，讓其中一名團員因「壓力太大」導致胃口變差。不過，網友們普遍喜歡此種帶團方式，認為跟團旅遊「本來就不能遲到」。

一名網友在Threads發文，表示近期他跟老婆跟團去北海道旅遊，導遊完全是軍事化管理，一下飛機就說他的原則是「不能遲到」，並表明自己最會治遲到的人。原PO表示，他很適應這種帶團方式，旅遊這幾天大家也都很早起、尿尿也很快、自由時間更會提前回來等大家，完全不需要等來等去。

原PO透露，其中一名團員某天吃晚餐時胃口不好，一問之下才知道他因為這幾天「壓力過大」，肚子不適。但原PO個人很喜歡這種軍事化管理，也建議如果身邊有喜歡拖時間的朋友，很適合報這名導遊帶的團。

此文一出，不少網友認為守時是基本的，很喜歡此導遊的風格，「守時是基本的啊，這導遊讚」、「好棒的導遊」、「模範導遊」、「跟團大家守時是很棒的行為，有的行程不能拖到時間，以前就遇過團員太愛逛逛到遲到」、「好愛這種導遊，最討厭姍姍來遲還不知羞恥的團員」、「本來就不能遲到啊，正常的要求有什麼好奇怪的」。

但也有網友覺得旅遊就該放鬆身心、更偏向自由行，「我覺得旅遊就是要鬆散鬼混，超討厭詳細行程那種，所以討厭跟團，幾乎都自由行」、「自由行比較舒服」、「還是自由行好，自由自在不用配合別人」。

出國自由行或跟團哪個好常引起討論，有人認為跟團不用自己規劃比較輕鬆，如果帶長輩出國，還是跟團好；但也有網友覺得自由行較有彈性，加上很容易遇到遲到或難搞的人，整團品質氣氛就會被搞得很差，因此更偏好自由行。

出國旅遊 跟團 自由行 導遊

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