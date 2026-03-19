快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

日本旅遊購物辦退稅 他教1貼心動作會讓店員「莫名愛你」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享到日本購物辦理退稅時，可在護照夾一張紙，方便店員直接翻頁，這個舉動會讓店員很感激。示意圖／路透
網友分享到日本購物辦理退稅時，可在護照夾一張紙，方便店員直接翻頁，這個舉動會讓店員很感激。示意圖／路透

台灣人愛到日本旅遊，採購、買伴手禮更是不可少的行程之一。有網友建議要辦理退稅時，最好在護照裡夾一張紙，方便免稅店員翻頁，不僅可以讓流程快一些，還會讓店員「莫名地愛你」，貼文引起熱議，有過來人還分享其他替代小物。

這名網友在Threads發文分享這個小方法，他說大家到日本旅遊時，在免稅店購物後要辦理退稅時，可以事先在護照裡加一張紙，方便讓店員可以很快地翻到入境蓋章頁，這樣的舉動會讓免稅店員「莫名愛你、對你超好」，而且屢試不爽。

貼文引來不少討論，除了紙張之外，還有過來人分享其他各種替代小物，例如書籤、髮圈等，「用磁吸書籤也可以哦」、「飯店附的髮圈更好用喔」、「用那種橡皮條之類的挺好的」。還有網友是直接將護照翻開來給店員，「我都直接翻好給對方耶」、「我上次翻好給對方，結果他把我翻好的合起來，再從第一頁開始翻找」。

當中有一名網友提醒，如果到比較大的免稅店，可以掃描QR Code來代替護照，但比較小一點的店可能就不適用，因為店員可能會不熟怎麼操作。

之前也有人分享類似做法，他參照網路上的方法，在護照上貼一張「簽證在這」的指示貼紙以便加快結帳流程，不少免稅店員看到都相當驚喜並會心一笑，還有店員大讚非常貼心，小小舉動也獲得網路上一致好評，不少人都認為這樣的方式「實用又可愛」，紛紛想要效法。

免稅 日本 護照

延伸閱讀

日本店員吐槽刷條碼客人「1姿勢」超討厭 台網友補血：出發點不壞

出國天天早起跑行程像「特種兵行軍」！他改挺國旅 兩派網友掀論戰

南韓服務比較冷淡？內行人曝「4常見情境」：其實只是文化差異

飯粒總卡飯盒邊角！男星曝解決神招 網笑翻：永遠都是高麗菜

相關新聞

日本旅遊購物辦退稅 他教1貼心動作會讓店員「莫名愛你」

台灣人愛到日本旅遊，採購、買伴手禮更是不可少的行程之一。有網友建議要辦理退稅時，最好在護照裡夾一張紙，方便免稅店員翻頁，不僅可以讓流程快一些，還會讓店員「莫名地愛你」，貼文引起熱議，有過來人還分享其他替代小物。

台版杜拜巧克力是它？ 一票人點名這傳統點心：更好吃

在南韓掀起熱潮的「杜拜巧克力」，近日也席捲台灣，有民眾為了搶買「杜拜巧克力蛋糕」，早早就守在百貨公司門口，等大門一開立刻衝向櫃位，此舉也登上CNN版面。有一名女網友對這樣的現象感到好奇，還拿出台灣的草仔粿來PK，問道「草仔粿是否也算是台版杜拜巧克力？」

他列6美食小吃破百元「不再平民」 網點名這1類最不能忍

隨著物價持續上漲，民眾對日常飲食開銷的壓力也日益加重，過去常見的「百元內小吃」逐漸消失，引發不少討論。近日一名網友在PTT發文，列出台灣常見的6種平民美食，包括排骨便當、肉絲蛋炒飯、雞排、牛肉麵、臭豆腐及蚵仔煎，詢問「若價格突破百元，最不能接受的是哪一道？」掀起網友熱烈回應。

不是只有水！她出國幫媽買1用品 機場安檢遭攔「5瓶全沒收」

台灣人出國玩總是喜歡在當地大採購，尤其去日本一定都會光顧藥妝店，但若要帶回台灣可能要注意相關規定，以免帶不進國門最後被丟棄。有一名女網友透露自己出國玩順便幫媽媽代購5瓶防曬乳，沒想到在機場安檢時卻不符規定，最後全部遭沒收，讓她欲哭無淚。

挑戰味蕾底線！康寶教學「玉米濃湯加布丁」 網崩潰：不許帶頭作亂

康寶官方近日在Threads上分享趣味料理創意，發文指出「每天一組邪教配，直到法務喊停」，嘗試將玉米濃湯不加蛋的情況下，加上布丁，並附上康寶火腿玉米包搭配統一布丁的照片。貼文發布後短時間吸引超過31萬次瀏覽，成功引起網友熱議。

鑽鐵門狂奔！台人瘋搶杜拜巧克力蛋糕 「喪屍式衝刺」畫面竟登CNN

近日「杜拜巧克力」甜點熱潮席捲全台，知名蛋糕品牌Lady M也推出全新口味「杜拜巧克力千層蛋糕」，引起一票人瘋狂搶購，也因此出現許多亂象。沒想到台灣民眾搶購杜拜巧克力蛋糕的畫面，竟登上CNN版面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。