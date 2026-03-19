日本旅遊購物辦退稅 他教1貼心動作會讓店員「莫名愛你」

台灣人愛到日本旅遊，採購、買伴手禮更是不可少的行程之一。有網友建議要辦理退稅時，最好在護照裡夾一張紙，方便免稅店員翻頁，不僅可以讓流程快一些，還會讓店員「莫名地愛你」，貼文引起熱議，有過來人還分享其他替代小物。

這名網友在Threads發文分享這個小方法，他說大家到日本旅遊時，在免稅店購物後要辦理退稅時，可以事先在護照裡加一張紙，方便讓店員可以很快地翻到入境蓋章頁，這樣的舉動會讓免稅店員「莫名愛你、對你超好」，而且屢試不爽。

貼文引來不少討論，除了紙張之外，還有過來人分享其他各種替代小物，例如書籤、髮圈等，「用磁吸書籤也可以哦」、「飯店附的髮圈更好用喔」、「用那種橡皮條之類的挺好的」。還有網友是直接將護照翻開來給店員，「我都直接翻好給對方耶」、「我上次翻好給對方，結果他把我翻好的合起來，再從第一頁開始翻找」。

當中有一名網友提醒，如果到比較大的免稅店，可以掃描QR Code來代替護照，但比較小一點的店可能就不適用，因為店員可能會不熟怎麼操作。

之前也有人分享類似做法，他參照網路上的方法，在護照上貼一張「簽證在這」的指示貼紙以便加快結帳流程，不少免稅店員看到都相當驚喜並會心一笑，還有店員大讚非常貼心，小小舉動也獲得網路上一致好評，不少人都認為這樣的方式「實用又可愛」，紛紛想要效法。