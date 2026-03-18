台版杜拜巧克力是它？ 一票人點名這傳統點心：更好吃

在南韓掀起熱潮的「杜拜巧克力」，近日也席捲台灣，有民眾為了搶買「杜拜巧克力蛋糕」，早早就守在百貨公司門口，等大門一開立刻衝向櫃位，此舉也登上CNN版面。有一名女網友對這樣的現象感到好奇，還拿出台灣的草仔粿來PK，問道「草仔粿是否也算是台版杜拜巧克力？」

這名女網友在Threads發文表示，近日感受到杜拜巧克力在台灣掀起的魅力，但認為台灣草仔粿美味的程度並不輸杜拜巧克力，她將兩者照片放在一起PK，只見內餡都是細絲狀，但草仔粿是蘿蔔絲，而杜拜巧克力則是酥脆的卡達伊夫麵絲，原PO直言「草仔粿是不是其實算是一種台版杜拜巧克力？」

貼文一出，不少人也和原PO有同樣想法，「前幾天看到有人說杜拜巧克力像草仔粿」、「草仔粿、杜拜巧克力…難怪會有店家裡面包王子麵」、「前幾天吃草仔粿的時候，腦海才浮現這個想法，就有人發出來了」、「終於有人說出我的心聲了，每次看杜拜巧克力內餡都覺得很像（草仔粿）」。

若要從中選擇，多數人還是喜愛草仔粿勝過杜拜巧克力，「算是我們客家人的驕傲」、「草仔粿是歷久彌新，無法取代的」、「個人愛草仔粿勝過杜拜巧克力」、「草仔粿的皮是王道」、「我選草仔粿，那個杜拜巧克力中間內餡看了會怕」、「能夠知道的是：杜拜巧克力消失的時候，草仔粿還會在」。