他列6美食小吃破百元「不再平民」 網點名這1類最不能忍

隨著物價持續上漲，民眾對日常飲食開銷的壓力也日益加重，過去常見的「百元內小吃」逐漸消失，引發不少討論。近日一名網友在PTT發文，列出台灣常見的6種平民美食，包括排骨便當、肉絲蛋炒飯、雞排、牛肉麵、臭豆腐及蚵仔煎，詢問「若價格突破百元，最不能接受的是哪一道？」掀起網友熱烈回應。

不少網友直言，主食類漲價最難承受，「便當一定選，雞排可以不吃，但便當不能不吃」、「便當超過80就不買了」、「炒飯啊，沒什麼料憑什麼破百」、「炒飯吧，吃完一片空虛」、「炒飯，真的沒那個價值」；也有人點名牛肉麵，「牛肉麵越來越縮水」、「牛肉麵百元以下可能不到1趴吧」、「牛肉麵漲幅最扯，一碗兩、三百元都成為常態」。相較之下，雞排、臭豆腐等小吃雖然價格上升，但仍有部分人認為可以減少購買頻率。

此外，也有不少人分享其他漲價明顯的品項，包括麵線、鍋燒麵及手搖飲等，「蚵仔麵線，目前漲到80了」、「鍋燒麵，莫名其妙」、「台北這邊鍋燒麵已經100跟破百了」、「手搖飲，我買過1杯110元的，加珍珠費用再往上加」、「絕對是手搖飲，不知道在貴X小」，讓不少外食族直呼吃不消。

綜合留言可見，多數人認為「吃得飽」的主食漲價影響最大，因為屬於生活必需，難以避免；反觀點心類或飲品，雖然價格上漲同樣有感，但仍可透過減少消費來因應。有網友感嘆，「這些都是日常食物，漲太多真的很有壓力」，反映出物價上揚已逐漸改變民眾的飲食習慣與消費選擇。