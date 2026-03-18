不是只有水！她出國幫媽買1用品 機場安檢遭攔「5瓶全沒收」

台灣人出國玩總是喜歡在當地大採購，尤其去日本一定都會光顧藥妝店，但若要帶回台灣可能要注意相關規定，以免帶不進國門最後被丟棄。有一名女網友透露自己出國玩順便幫媽媽代購5瓶防曬乳，沒想到在機場安檢時卻不符規定，最後全部遭沒收，讓她欲哭無淚。

原PO在Threads發文表示，幫媽媽代購了5瓶防曬乳，但卻在機場剛過安檢時就被攔下來，只因為她將防曬乳放手提行李。原PO說印象中只覺得像水這種液體不行帶上飛機，卻沒想到連防曬乳也不行，還很得意自己收行李時很有效率，結果卻犯了新手錯誤，導致5瓶防曬乳通通被沒收，讓她心情盪到谷底。

貼文引發不少討論，內行人提醒「只要不是100%固體的，都不行超過100ml手提」、「基本上就是會流動的都算液體，不管是乳、膏、霜、油…包括之前很紅的涼感頸圈」、「連布丁那種果凍類的也是歸類在液體不行喔」、「膏類也要用夾鏈袋裝喔（睫毛膏，護唇膏，防曬棒）」。

還有過來人分享慘痛經驗，「我是帶水晶球被丟棄，當初傻傻的以為是會流出來的液體才不能」、「我老公因為玻璃瓶裝的果醬怕託運摔破，竟然天真的帶上飛機，結果是眼睜睜的看果醬被丟入桶內 」、「還好我新手時期只被沒收過半條牙膏，看標示容量不看內容物」。

據桃園機場官網解釋隨身行李的規定，液體、膠狀及噴霧類物品之容器，不得超過100毫升(100c.c.)，並須裝於1個不超過1公升且可重複密封之透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。

若攜帶旅行中所必要但未符合前述限量規定，如嬰兒奶品／食品、藥物、糖尿病或其他醫療所需之液體、膠狀及噴霧類物品，應持有相關醫療證明向安全檢查人員申報，獲得同意後，才能夠放於手提行李或隨身攜帶上機。