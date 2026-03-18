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挑戰味蕾底線！康寶教學「玉米濃湯加布丁」 網崩潰：不許帶頭作亂

聯合新聞網／ 綜合報導
康寶官方近日嘗試將玉米濃湯不加蛋的情況下，加上布丁，成功引起網友熱議。 示意圖／ingimage
康寶官方近日嘗試將玉米濃湯不加蛋的情況下，加上布丁，成功引起網友熱議。 示意圖／ingimage

康寶濃湯官方近日在Threads上分享趣味料理創意，以「每天一組邪教配，直到法務喊停」發表一系列貼文，其中將玉米濃湯在不加蛋的情況下，加入整顆統一布丁的做法，短時間吸引超過31萬次瀏覽，成功引起網友熱議。

不少網友紛紛崩潰笑道「提醒一下，貴公司法務不用貸款就能告你」、「官方玩梗最優秀」、「布丁：人類你有尊重過我嗎」、「我貸款也要告你，但讓我先試試好不好吃」、「這碗湯的身分現在很混亂」、「我希望你能反省」、「不許你帶頭作亂」、「小編可以還我正常的玉米濃湯嗎」。7-11官方也加入互動留言，幽默表示「法務還沒來，小七先來」，並附上統一布丁「乖，我們不看」的照片。

也有網友從食材角度認真分析，統一布丁原料包括水、蔗糖、乳粉、椰子油、玉米澱粉、刺槐豆膠、全蛋粉等，富含蛋與多種膠體，與玉米濃湯內的成分相似，因此這款「布丁玉米濃湯」在口感與風味上可說是合理延伸。

事實上玉米是非常營養的食物，富含維生素E、B群及鉀、鐵、鋅等多種營養素，尤其集中於玉米粒底部胚芽，建議削玉米時完整保留。不少人吃完玉米後，發現隔天排出的玉米「原封不動」，主要與玉米富含非水溶性食物纖維有關，主要存在於外皮，人體無法消化，但內部營養已被吸收，玉米仍具腸胃蠕動及營養補充作用。

至於對腸胃較敏感者，搭配牛奶食用出現不適，可能與乳糖不耐或咀嚼不足導致腸道膨脹有關。將玉米打碎或與牛奶煮成濃湯，則可兼具易消化與營養價值，是理想的健康搭配。

玉米 統一布丁

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