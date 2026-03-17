鑽鐵門狂奔！台人瘋搶杜拜巧克力蛋糕 「喪屍式衝刺」畫面竟登CNN

面對少子化和人口老化的現況，台灣的育兒環境再度引起網友討論。一名網友發文，稱他發現台灣要推嬰兒車出門非常危險，不僅要避開停滿機車的騎樓，更要在馬路邊緣面對疾駛而來的車輛，直言：「誰還願意生小孩」，對此，網友們也感嘆台灣公共設施對親子不友善，簡直是「地獄模式」。

2026-03-17 10:44