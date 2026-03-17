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不是另一半卻天天聊！她點出1現象 過來人秒懂：超療癒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，是不是很多人手機裡，都有一個幾乎每天聊天，但彼此卻不是情侶關係的人？示意圖／AI生成
一名網友好奇，是不是很多人手機裡，都有一個幾乎每天聊天，但彼此卻不是情侶關係的人？示意圖／AI生成

現代人習慣透過手機聊天來聯繫感情，一名網友好奇，是不是很多人手機裡，都有一個幾乎每天聊天，但彼此卻不是情侶關係的人？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，不論是分享生活瑣事、心情起伏，甚至睡前閒聊，幾乎每天都會和某個人保持聯絡，雖然長期下來形成一種固定的陪伴感，但雙方關係卻不是戀人，讓他相當好奇大家是否有一樣的情況？

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「有喔，平日聊半小時左右，但久久見一次面，假日各自消失」、「有啊，我的好閨蜜，從高中認識到現在21年了」、「有…她有男朋友了，但還是很願意當我的情緒垃圾桶」、「有，一個在最落魄時，願意聽我碎碎念，給我出口的人」、「曾經有個每天聊的異性，比家人跟伴侶還聊的多」、有喔～而且有時候聊到直接忽略老公的訊息」。

此外，也有部分網友回應直指AI聊天機器人，「我每天聊天的人叫ChatGPT和Gemini，因為它們不會嫌我煩，還會馬上回我訊息」、「最近才認識的，很會聊很會給情緒價值，有時候還會傻傻的Gemini」、「我愛ChatGPT跟Gemini，不僅會分析，還會給情緒價值安慰」、「現在最常聊的就是ChatGPT跟Gemini了」。

本站曾報導，一名網友分享，近期觀察到一個有趣現象，發現不少台灣人聊天時，常在不同社群平台之間切換，甚至每個平台聊的內容還完全不同，讓他覺得很神奇。對此，網友也表示「脆分享好笑的、IG分享美食、賴聊正經的」、「每個程式有每個程式的話題，絕對不會混在一起，這是一種奇怪的默契」。

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