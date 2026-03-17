不是另一半卻天天聊！她點出1現象 過來人秒懂：超療癒

愛美是人的天性，但現在年輕人為了維持高顏值，砸錢的程度可能遠超大人想像！近日，一名國中老師在Dcard上發文，分享自己遇到以前教過的學生回母校探望，被對方19歲「素顏零瑕疵」的好膚質給狠狠驚豔到。沒想到一問之下，學生大方坦承自己每個月都會花上萬元做醫美保養，讓這名老師忍不住感嘆：「漂亮真的是用錢堆出來的！」

2026-03-16 19:23