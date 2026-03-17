日拉麵店公告「邊吃邊滑手機」拒絕加湯！網提1建議：可避免爭議

在日本與台灣，許多拉麵店對用餐行為都有一定規範，旅居台灣的日本作家下坂泰生近日在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文，分享日本拉麵店對用餐規範的觀察，其中「邊吃拉麵邊滑手機」可能影響服務的規定，引發討論。

下坂泰生指出，日本某間拉麵店公告，若顧客一邊吃拉麵一邊滑手機，將拒絕提供加湯服務，該規定在當地引發不小爭議。他表示，其實對於邊吃邊滑手機的行為感到反感的拉麵店並非個案，雖然嚴格限制的不多，但仍偶爾可見。

他也分享自己在東京看到的店家規定，若店外有排隊人潮，店內顧客不得一邊吃麵一邊滑手機。對此，他認為可以理解店家的出發點，包括希望顧客專心用餐、加快用餐速度，以及紓解排隊人潮等。不過他也坦言，個人仍覺得「吃麵時不滑手機有點白費時間的感覺」，並好奇若類似規定出現在台灣，是否會引發更大爭議。

貼文曝光後，網友看法兩極。有網友以自身經驗指出，「在外排隊時會希望裡面的人快點吃，但輪到自己用餐時，還是會想滑手機」，呈現用餐情境的矛盾心態；也有人表示可接受此類規範，「拉麵上桌後本來就會專心吃」。

另有網友認為，與其限制滑手機，不如採取用餐限時制度較不易引發爭議；也有人從經營角度出發指出，小吃店仰賴翻桌率維持營運，顧客應將心比心，快速用餐後離開。也有聲音認為，只要店家事先說明規則，消費者可自行選擇是否入店，最終仍由市場機制決定成效。

拉麵是許多台灣人愛吃的日本料理，但太頻繁吃拉麵可能會攝取過量食鹽，對健康造成負面影響。本站曾報導，食安專家楊世煒發文分享一則研究，每個禮拜吃三次以上拉麵的人，死亡風險較常人提高了1.52倍，因此提醒民眾，「享受拉麵時，要注意攝取的頻率和食用方式」。