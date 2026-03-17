長大後再也不搭紅眼班機？她改選1時段出發 大票人爆共鳴

不少人出國旅遊時，為了節省時間或機票費用，常會選擇清晨或紅眼班機。不過，一名女網友分享，出社會工作一段時間後，對航班時間的選擇已經悄悄改變，不再執著一大早或半夜出發的班機。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，以前規劃出國時，常會選擇早上7、8點甚至凌晨出發的紅眼班機，但如今已不再堅持，更傾向訂中午或下午起飛的航班，直言「這是成為大人的證明」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「最愛午去午回，舒服」、「午去晚回才是真諦」、「早上7、8點的班機，其實比凌晨1、2點還痛苦，我起不來」、「前年搭紅眼班機出發，當天魂和肉體分離，回到台灣根本不記得自己玩了什麼」、「以前我出國玩，凌晨3點都能從床上起來，現在也開始改看11點的飛機了」、「現在完全沒辦法早飛，真的太累了」、「寧可上午10至11點飛」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我倒是成為大人後，才開始搭真的凌晨紅眼飛機，因為上班族特休很少，假要省著用」、「成為大人後可以更好的利用早到晚走的時間，所以我反而更喜歡搭紅眼時段」、「現在都是買凌晨2點的飛機，在飛機上睡覺，睡醒就可以開始玩了」。

事實上，不少人喜歡選擇搭乘凌晨起飛的「紅眼班機」，因為票價相對便宜，還能多爭取一整天的行程安排。本站曾報導，一名網友好奇，若是搭乘凌晨4點多的航班，該如何前往機場？不少網友推薦叫計程車是最方便的方式，但也有網友推薦可以入住機場周邊旅館或第二航廈內的青年旅館，大讚環境乾淨整潔，地點也相當便利。