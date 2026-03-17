近年因物價與住宿價格上漲，不少人認為國旅競爭力下降，但也有人提出不同看法。一名網友分享，自己反而更喜歡在台灣旅遊，因為出國行程總是排得滿滿，像在「特種兵行軍」，相比之下國旅步調更悠閒。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有人也覺得國旅比較舒服嗎？」為題，指出每次出國旅遊幾乎都得早起趕行程，早上7點就要出門，一路玩到晚上11、12點才回到飯店，中間還要安排購物與各種景點，整天下來相當疲憊。

這名網友進一步指出，雖然台灣景點不像國外那麼多，但國旅通常可以睡到9點自然醒，吃完早餐再決定要去哪裡走走，若沒特別行程，也可以去沙灘踩水、到農場餵動物，或找一間咖啡廳坐著放空。

這名網友提到，肚子餓也能直接回飯店叫外送，不需擔心錯過某個必去景點，整體旅遊節奏更加放鬆，反而更能享受生活；反觀，若在國外旅行，通常很難有這樣「慢慢來」的行程安排。

貼文一出後，不少網友認同原PO意見，紛紛表示「我也覺得國旅很放鬆，不知道為什麼大家這麼反感」、「每個周末固定出遊，其實不住宿的話，國旅還是很不錯的」、「不要去鬧區的話，最近不少飯店有住宿優惠，比較一下折扣其實算高」、「我喜歡當天來回的國旅」、「推早起一天來回」、「其實我也是這樣覺得，但現在挺國旅逆風」。

不過也有網友持相反意見，指出「我旅遊就是為了購物，想到比在台灣買便宜2、3倍就覺得開心」、「你出國也能把行程排鬆一點啊，自由行又沒人逼你」、「你這是跟團吧，體驗一下自由行，整個放鬆到不行」、「出國6天住宿超省錢，慢慢玩也不趕行程」、「出國也可以輕鬆玩好嗎」、「我出國也都睡到10點多再出門慢慢晃」、「你出國也可以排放空行程啊」。

不少台灣人因國旅價格越來越高，選擇出國旅遊。本站曾報導，有網友抱怨國旅住宿費越來越貴，一晚要價近萬元的飯店，房內不但未提供瓶裝水，連紙拖鞋都沒有，雖然理解多數飯店不再提供一次性備品，但就連高價位飯店都不提供基本用品，讓不少網友坦言實在難以接受。