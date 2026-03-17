誰願意生！他怨台灣推嬰兒車出門超危險 苦主共鳴：沒注意就會翻車

面對少子化和人口老化的現況，台灣的育兒環境再度引起網友討論。一名網友發文，稱他發現台灣要推嬰兒車出門非常危險，不僅要避開停滿機車的騎樓，更要在馬路邊緣面對疾駛而來的車輛，直言「誰還願意生小孩」。對此，網友們也感嘆台灣公共設施對親子不友善，簡直是「地獄模式」。

一名網友在PTT發文，抱怨台灣的環境對推嬰兒車出門的家長非常不友善。首先，如果走在騎樓會發現停滿機車，無奈下只能走到馬路邊緣，但又會發現路旁停滿違停車輛，有些甚至是在卸貨的大型貨車，而且後方機車一台接著一台疾駛而過，根本無路可走。

原PO描述，假如走在騎樓內，路過的人都會露出你「擋到路」的眼神看著你，非常不友善，「更不用說搭公車了」，上下車更加不方便。原PO質疑，光是推嬰兒車就如此困難，「誰還願意生小孩啊？」對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友也感嘆台灣的交通確實對親子不友善，「台灣公共設施就是不歡迎親子，沒看很多人說不婚不生快樂一生嗎」、「地獄模式啊，想推上公園也被違停車擋著」、「真的很辛苦，上上下下還路障一堆、車子從旁邊呼嘯而過、人行道突然斷掉等等」、「人行道上還有樹、電箱、消防栓、人孔蓋，一個沒注意嬰兒車就會翻車」。

還有網友指出坐輪椅的人也面臨相同困境，更點出路不平的狀況，「不只嬰兒車，輪椅也很難過」、「超困難啊，跟輪椅的困境是一樣的」、「先不提違停，主要路不平，連平衡車都不能全程代步，走一段路高低差就得手動搬」。

台灣交通對推嬰兒車家長不友善的問題過去就有不少討論，美妝部落客「波痞到底是在幹嘛？」曾遇過與母親一同推著9個月大的嬰兒，從捷運站無障礙電梯出來過馬路，竟遭駕駛加速逼近並破口大罵，讓她直呼「孩子的安全誰來保障？」，呼籲相關單位重視人行空間設計與行人安全。