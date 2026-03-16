女大生棄化妝「月砸1萬做醫美」讓師驚豔 網看她生活費全哭了

愛美是人的天性，但現在年輕人為了維持高顏值，砸錢的程度可能遠超大人想像！近日，一名國中老師在Dcard上發文，分享自己遇到以前教過的學生回母校探望，被對方19歲「素顏零瑕疵」的好膚質給狠狠驚豔到。沒想到一問之下，學生大方坦承自己每個月都會花上萬元做醫美保養，讓這名老師忍不住感嘆：「漂亮真的是用錢堆出來的！」

原PO表示，前幾天一位畢業的女學生回校找她，讓她相當震驚。因為這名學生國中時臉上還有長痘痘，但現在19歲的她，雖然頂著小麥色肌膚，但臉上完全沒有痘痘或暗沉，且強調自己是純素顏、沒有化「偽素顏妝」。

老師好奇詢問保養秘訣，學生坦言自己因為不會化妝，但又想隨時保持漂亮，加上認為自己底子不錯，只要皮膚乾淨無瑕疵就不需要濃妝豔抹，於是決定把化妝品的錢省下來「讓專業的幫忙」。

該名學生透露，她現在維持著半個月到一個月去一次醫美診所的頻率，進行打雷射、淨膚、深層清潔等全方位保養，搭配專櫃保養品，每個月花在醫美與保養上的費用大約一萬多元。學生也提到，父母為了讓她學習理財，沒有給附卡，而是每個月固定給予「四萬元」的大學生活費，由她自行支配。

聽完學生的分享，原PO坦言自己受到了不小的衝擊。她表示，雖然早就知道這位學生家境不錯、都穿著頂級品牌服飾，氣質極佳，但一個月花一萬多在醫美上，仍超出她的想像。

貼文一出，立刻引發熱議。許多網友將焦點放在高達四萬元的「大學生活費」，紛紛留言大嘆：「一個月四萬生活費比很多社畜月薪還高了」、「這就是別人含金湯匙，自己含溫度計的差別」、「反觀我社會底層，一個月生活費不到一萬」、「現在只有窮小孩和富小孩，中產已經消失了」。

不少網友突破盲點直言這並非「現在的小孩有錢」，而是「這名學生的父母很有錢」。有網友分享自身經驗：「正常啦，我高中畢業前砸在臉上的保養費就破50萬了，只能說謝謝媽媽」、「19歲醫美很常見啊，我身邊一堆同學也是這樣，只能說投胎比投資重要」。

也有家長留言緩頰，認為如果家庭經濟允許，把錢投資在外表與自信上並無不妥：「小學做隱適美矯正牙齒就花二十萬了，現在國中長一顆痘痘就吵著看皮膚科，只要不超出能力範圍，寵愛自己很正常。」