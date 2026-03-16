台北捷運1隱藏服務超貼心 她衝詢問處求助：還是免費的

女生出門在外若遇到月事來又沒有帶衛生棉該怎麼辦？有一名女網友表示，在捷運站時剛好生理期來，但因為離超商、藥妝店有一些距離，來不及買衛生棉，只好向北捷站務員詢問，沒想到竟然能索取免費的護墊來應急，讓她及時解決危機，也提醒女性朋友萬一遇到類似情況，可以向捷運詢問處求助。

這名女網友昨（15）日在Threads發文表示，在捷運站上廁所時發現月經來了，但當時沒有衛生棉，用手機查了附近的超商和藥妝店都要走上一段路，根本來不及。她抱著一絲希望跑去找女站務員，詢問是否有衛生棉，對方告知詢問處有準備，可以免費索取，這才幫她解決了危機。

原PO事後上網查才知道現在各個捷運站都有這項服務，她也提醒女性朋友在外萬一遇到月經來的窘況，捷運站詢問處是可以求救的。

貼文引起不少討論，「用血淚換來的分享」、「太貼心了吧」、「原來有這種服務！大家都需要知道」、「女孩子們都辛苦了」、「有些捷運站廁所也有賣衛生棉」、「新北市圖書館也有提供喔！有看過告示牌」。

其實台北捷運從2022年開始，挑選了20個車站詢問處試辦提供生理用品，到了去（2025）年7月，才全面拓廣到各站點詢問處。另外在北捷車站廁所附近都有設置衛生棉販賣機，只要投10元就可購買2片，供女性乘客購買使用。