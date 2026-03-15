韓男來台觀察街頭一幕驚呆「好羨慕」 網：疫情後真的變了

一名南韓男子分享自己在台灣生活時的觀察，表示最讓他驚訝的一件事，就是台灣街頭幾乎看不到有人隨地吐痰。他指出，在南韓街頭吐痰的情況相當常見，尤其到了冬天，吐在地上的痰甚至會因氣溫低而結冰，若不小心踩到還可能滑倒，因此看到台灣街頭相對乾淨的情況，讓他直呼「真的很羨慕台灣」。貼文曝光後，引發不少網友討論。

原PO日前在Threads發文表示，在台灣生活期間，最讓他印象深刻的一點，就是很少看到有人在路上吐痰。不論是學生、上班族或長輩，就連等紅綠燈時也很少出現這種情況，街上的人看起來都相當從容，讓他覺得既驚訝又佩服。

他也提到，如果到南韓旅遊，可能會發現不少人在街上吐痰，尤其是濃痰的情況相當普遍。到了冬天，因為氣溫較低，地上的痰還可能結冰，甚至有人不小心踩到而滑倒，對比之下，更讓他覺得台灣的街頭環境令人羨慕。

貼文曝光後，引發台灣網友熱烈回應。不少人表示，過去街頭吐痰或吐檳榔汁的情況確實很常見，但近年已明顯減少，「以前台灣很常有吃檳榔的在路上亂吐檳榔渣，現在已經很少見了。說到吐痰，我已經43歲了，我小學三、四年級的老師是外省人，上課都要幫他準備一個水桶讓他吐痰。現在想起來，除了他，我從沒看過其他大人吐過痰」、「新冠疫情之後，真的有少很多很多，因為政府為了防疫，那時有制定一些罰則，所以吐痰這樣噁心的行為，真的有被抑制住」、「以前台灣人很多也會隨地吐，現在隨著抽菸、嚼檳榔習慣減少，也沒那麼多人會吐了。就算真的有需要，多數也會找草叢或水溝處理」。

留言區也有人分享自身經驗，表示曾到南韓旅遊時，親眼看到有人在街上吐痰，感到相當震驚，「我過年去釜山玩，走完釜山塔，到山坡下休息時，一位婦女直接吐痰，我嚇了一跳。我現在在新北，真的沒看過有人會在路邊吐痰」、「吐痰大概是我們阿公、阿嬤、爸媽年代的人才會有的行為。去南韓不管男女老少、帥哥美女都在路邊吐痰，真的很倒胃口」。不過也有網友認為，即使台灣隨地吐痰情形變少，「但現在都出現菸蟲」、「台灣比較猛，都吐紅色的（檳榔）」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康