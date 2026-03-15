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南韓服務比較冷淡？內行人曝「4常見情境」：其實只是文化差異

聯合新聞網／ 綜合報導
「不奇而遇Steven&Sia」指出，許多台灣人第一次到南韓旅遊時，常會對當地服務態度感到不太習慣。 示意圖／ingimage
「不奇而遇Steven&Sia」指出，許多台灣人第一次到南韓旅遊時，常會對當地服務態度感到不太習慣。 示意圖／ingimage

許多台灣人第一次到南韓旅遊時，常會對當地服務態度感到不太習慣。旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，不少人曾在網路上抱怨南韓店員態度冷淡，甚至誤以為自己被針對。不過其實很多情況並非服務差，而是台灣與南韓在服務文化上的差異，對習慣台灣細緻服務的旅客來說，初到南韓時確實容易產生誤會。

店員沒笑，不代表不爽你

在台灣，微笑幾乎是服務業的標配，但在南韓，許多店員上班時保持中性表情，也不會刻意微笑迎客。對他們而言，只要完成點餐、結帳等工作流程，就算完成服務；對台灣旅客來說，看到店員沒笑，常會心生疑慮，其實這只是文化差異，並非針對個人。

語氣直接，也未必是在兇你

不少初訪南韓的人會被店員直接的語氣嚇到，例如「那邊」、「先付款」、「自己拿」等短句。其實韓語本來就偏簡短、俐落，加上店員忙碌，講話自然精簡。對不熟語言的旅客來說，容易誤以為態度差，但大多數時候，只是語言表達習慣不同，而非真正兇人。

店員不主動介紹，不代表不想理你

在台灣，店員常主動介紹商品，但在南韓，許多店家採「有需求再詢問」的方式。進店後可能沒有人立刻招呼，或站很久也不主動介紹。對第一次到南韓的人來說，可能會誤會店員態度冷淡，其實只是服務文化不同，有些客人甚至覺得這樣更自在，不被打擾。

不常道歉，也不代表不在乎你

台灣服務業常用「不好意思」、「抱歉」安撫客人，但南韓店員通常先處理問題，例如缺貨直接告知、點錯餐直接協助改正，而不會用過多話語包裝流程。旅客可能會覺得少了禮貌，但這只是文化不同。只要不是對方直接用半語或髒話，一般都不是態度問題，而只是兩地對「服務」的定義不同。

事實上，去（2025）年也有台灣網友因文化不同感到失落。一名網友在南韓星巴克點冷飲時，要求去冰並補滿牛奶，甚至詢問是否能用豆奶替代，但店員似乎無法完全理解這些需求。結果拿到的飲料去冰後僅剩半杯，與台灣熟悉的消費經驗落差大，讓她直呼「在台灣被慣壞了」。

對此，不少網友指出，台灣長期盛行高度客製化服務，讓消費者理所當然期待飲品補滿。過去台灣星巴克其實並非一開始就補滿，手搖飲文化的影響才形成習慣。相較之下，南韓、越南等國冷飲去冰僅補部分牛奶，消費者若不說明，往往拿到飲品量較少。

韓國 出國旅遊

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